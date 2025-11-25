به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل، کیومرث سفیدی، در نشست ترویج فرهنگ زیست‌محیطی با تأکید بر اینکه محیط زیست نهادی نظارتی و فرابخشی است، اظهار کرد: محیط زیست دستگاه اجرایی نیست، بلکه وظیفه ما نظارت، راهبری و پیگیری اجرای صحیح قوانین است تا در صورت بروز مشکل، مسائل زیست‌محیطی به نتایج مطلوب برسند، مأموریت ما همکاری و هم‌افزایی با دستگاه‌های اجرایی برای حل مسائل زیست‌محیطی است.

وی با اشاره به اجرای برنامه‌های اخیر حوزه محیط زیست در راستای برنامه‌های آموزشی و فرهنگ سازی گفت:برگزاری نشست با فعالان و سازمان‌های مردم‌نهاد محیط زیستی، میزبانی از اختتامیه جشنواره افسانه هیرکانی، برگزاری ده جلسه آموزشی مدیریت پسماند ویژه بانوان در فرهنگ‌سراها، توزیع کیسه‌های پارچه‌ای جایگزین کیسه‌های پلاستیکی، نشست با مبلغان و مراجع دینی، افتتاح میدان محیط‌بان در سرعین و اجرای طرح‌های پاکسازی عمومی از جمله برنامه‌های اجراشده در این مدت بوده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل با اشاره به اقدامات نوآورانه در حوزه آموزش و فرهنگ‌سازی از اجرای طرح «محله پاک» در اردبیل خبر داد و گفت: اردبیل نخستین شهری است که طرح محله پاک را با هدف افزایش آگاهی و سواد زیست‌محیطی، کاهش تولید پسماند پلاستیکی و تقویت مشارکت مردمی اجرا می‌کند.

سفیدی ادامه داد: این طرح به مدت ۶ ماه اجرا خواهد شد و در هر محله یک «نگهبان محله پاک» از میان داوطلبان انتخاب می‌شود، اجرای پایلوت طرح در چند محله اردبیل آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود با اجرای کامل آن، حدود ۳۰ درصد از حجم پسماند‌های شهری کاهش یابد.

وی با اشاره به همکاری دستگاه‌های ذی‌نفع خاطرنشان کرد:در اجرای این برنامه، دانشگاه‌ها، آموزش‌وپرورش، شهرداری، دستگاه‌های بهداشتی و سایر نهاد‌های محلی نقش مؤثری دارند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل اضافه کرد: همچنین تشکیل شرکت تعاونی بانوان خانه‌دار برای تولید کیسه‌های پارچه‌ای، ایجاد ایستگاه‌های جمع‌آوری زباله تفکیک‌شده و برگزاری جشن محله پاک از دیگر بخش‌های این طرح است.

سفیدی در پایان گفت: با اجرای موفق طرح محله پاک، اردبیل می‌تواند به یکی از شاخص‌ترین استان‌های کشور در کاهش پسماند و ارتقای فرهنگ زیست‌محیطی تبدیل شود.