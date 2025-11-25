۱۲ زندانی بدهکار و نیازمند در آستانه شهادت حضرت زهرا از مجتمع ندامتگاهی تهران بزرگ آزاد شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، طبق گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اداره کل زندان‌های استان تهران، به برکت نام حضرت زهرا (س)، با همراهی خیرین نیکوکار زمینه آزادی ۱۲ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد فراهم شد.

مجموع بدهی این زندانیان بیش از ۳۰ میلیارد ریال بوده که با گذشت شکات و پرداخت مبلغ ۷۱۹ میلیون تومان آزادی آنان فراهم شد.

گفتنی است گروه جهادی و موکب مکتب شهید سلیمانی با پرداخت ۷۱۹ میلیون تومان، در آزادی زندانیان جرائم مالی مشارکت داشته است.