تفاهم نامه همکاریهای علمی و فناوری بین مدیران پارکهای علم و فناوری آذربایجان غربی و وان ترکیه به امضا رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس پارک علمو فناوری آذربایجان غربی در نشستی با مدیران پارک علم و فناوری وان ترکیه گفت: از مجموع ۱۷۳ شرکت مستقر در پارک علم و فناوری استان، ۲۳ درصد در حوزه کشاورزی و فناوری زیستی - ۴۰ درصد برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات و سایر حوزهها فعالیت میکنند که سهم بیش از ۷۵ درصدی شرکتهای دانش بنیان در حوزههایی غیر از کشورزی نشان از خیز استان به سمت توسعه فناوریهای است.
حسن حیدری در ادامه گفت: سرمایه گذاری - توسعه اقتصاد لجستیک – تجارت مرزی -راهبری نوین فناوری و احیای دریاچه ارومیه ۵ محور کلان توسعه استان است.
محمود گدیک رئیس مرکز کارآفرینی شهر وان ترکیه با تمجدی از عملکرد پارک علمو فناوری آذربایجان غربی گفت: نمایشگاه تحول دیجیتال هوش مصنوعی را در سال ۲۰۲۶ در شهر وان با کمک ایران برگزار میکنیم و دومین دوره این نمایشگاه شش ماه بعد در ارومیه برگزار میشود.
مدیرکل دفتر سیاست گذاری، برنامه ریزی وتوسعه فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز در این نشست با تشریح حمایتهای قانونی و اجرایی از شرکتهای دانش بنیان گفت: در ۵۹ پارک علم و فناوری در کشور ۱۵ هزار شرکت مستقر هستند همچنین ۳۰۰ مرکز رشداز واحدهای فناور حمایت میکنند و ۴۴ صندوق پژوهش ونوآوری وظیفه تامین مالی این مجموعهها را برعهده دارند.
خانم معصومه خان احمدی با بیان اینکه توانمند سازی نیروی انسانی پارکها با تعامل دولت و بخش خصوصی و تبدیل مهندس به کارافرین هدف ماست افزود: هوش مصنوعی مورد تاکید وزارت علوم است و برای ایجاد ۵ ناحیه علمی وفناوری در کشور برنامه داریک که یکی از ایننواحی در آذربایجان غربی میتواند باشد.
سرکنسول ترکیه در ارومیه با اشاره به هدف گذاری مبادلات ۳۰ میلیارد دلار دو کشور گفت: ما به رکورد ۲۲ میلیارد دلار رسیدیم تلاش میکنیم نقش استانهای مرزی برای تحقق اهداف تعیین شده پر رنگتر شود.
مسلمای گون گفت: تسریع در بازگشایی دروازه کوزه ره ش - گلینجک گام مهمی درتوسعه تجارت دوکشور خواهدبود.
رئیس اتاق بازرگان ارومیه نیز دراین نشست با اشاره به اینکه اشتراکات فرهنگی دینی و اجتماعی دو طرف ظرفیت مهمی برای توسعه تجارت گفت: ترکیه ۴۰۰ میلیارد دلار صادرات و ۴۵۰ میلیارد دلار واردات با جهان دارد، اما سهم ایران از این تجارت بسیار کم است برای افزایش این سهم باید سازوکارهای تسهیل تجارت بین دوکشور در استانهای مرزی عملیاتی شود.
قاسم کریمی با بیان اینکه سرکنسول جدید ترکیه در ارومیه نشان داده است برنامههای خوبی برای توسعه تجارت دارد ادامه داد: در دورههای شش ماهه موانع موجود بر سر راه تجارت دو کشور را شناسایی و برطرف خواهیم کرد.
وی در ادامه گفت: مرکزتحقیق و توسعه مشترک اقتصاد دانش بنیان با محوریت هوش مصنوعی وانرژی را بزودی راه اندازی خواهیم کرد؛ در حال حاضر ۵۰۰ میلیون دلار در حوزه فناوری در سال صادرات دارم که باید به ۱۵ میلیارد در سال برسانیم.
سرپرست معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان غربی با تاکید بر اشتراکات فرهنگی و تعاملات تجاری دو استان گفت: با همکاری دو طرف زیست بوم یکپارچه کارآفرینی را در مرزها راه اندازی میکنیم تا دو طرف از موقعیتهای ممتاز همدیگر استفاده کنند.
محمد دهقان افزود: تحقق اهداف تجاری و علمی دو طرف میتواند با ایجاد خانه مشترک نوآوری ایران و ترکیه -ایجاد مرکز فیزیکی یا مجازی نمایشگاه نوآوری و فناوری - توسعه برنامه مراکز نوآ وری - تبادل مربیان و فعالان در حوزه فناوری و تشکیل صندوق خطر پذیری مشترک با حضور سرمایه گذاران دو طرف میسر شود.