به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، مسئول سازمان بسیج اساتید هرمزگان در مراسمی با نام هزار نشست علمی در محضر شهدای اقتدار و دانشمندان گفت: از این شمار دو استاد دانشگاه‌های استان که حضور داشتند، در چهار سال پیاپی جز دانشمندان دو درصد دنیا هستند.

بهرام شاهی افزود: دانشمندان دو درصد، دانشمندانی هستند که از یافته‌ها و مقاله‌های علمی آنان، جامعه دانشگاهی و پژوهشی جهان استفاده می‌کنند.

همچنین در این مراسم از استادان بسیجی برتر، پیشکسوتان و کانون‌های فرهنگی استان تجلیل شد.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری هم در این مراسم گفت: هویت و شبکه سازی نخبگانی، ایده پردازی و کم کردن فاصله علم و عمل باید در دستورکار استادان بسیجی قرار گیرد.

آیت الله محسن ابراهیمی افزود: همچنین استادان با رصد آسیب‌های اجتماعی، شهر‌های چند قومیتی و تدریس مدیریت بحران در سواحل جنوبی گام مهمی در اقتصاد دریا محور بر میدارند.

فرمانده سپاه امام سجاد هرمزگان هم گفت: بسیج بازوی علمی گام دوم انقلاب است.

سردار اباذر سالاری افزود: برای ساختن ایران قوی، توان علمی و اندیشه انقلابی ضروری است.