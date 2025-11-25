پخش زنده
مجمع بسیج جامعه پزشکی استان یزد با حضور رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور در یزد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مجمع بسیج جامعه پزشکی استان یزد امروز با حضور رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور برگزار شد و در آن گزارش فعالیتهای این سازمان در استان یزد و مهمترین مسائل و چالشهای حوزه سلامت مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست، طرح شبکه ملی سلامت رونمایی شد؛ طرحی که با مشارکت بسیج جامعه پزشکی در محلات مختلف اجرا خواهد شد و هدف آن شناسایی آسیبها و نیازهای حوزه سلامت و انجام اقدامات لازم برای رفع مشکلات مردم است.
همچنین پویش اهدای خون نیز همزمان با هفته بسیج معرفی شد تا این اقدام خداپسندانه از هفته بسیج تا هفته بصیرت و مقاومت با مشارکت گستردهتر مردم دنبال شود.
در ادامه مراسم، از چهار نفر از فعالان حوزه برگزاری اردوهای جهادی بسیج جامعه پزشکی در مناطق مختلف استان یزد تجلیل شد.
رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور در این نشست، برگزاری اردوهای جهادی را «اصلیترین مأموریت بسیج جامعه پزشکی» در ارتقای سلامت مردمی دانست و افزود: این اردوها با همکاری کامل دانشگاههای علوم پزشکی استانها اجرا میشود.
دکتر زارعزاده با تأکید بر اینکه فعالیت در بسیج جامعه پزشکی جلوهای از ایثار، فداکاری و خدمت بیمنت به مردم است، گفت: باید قدردان تمامی نیروهایی باشیم که در این عرصه تلاش میکنند. وی همچنین بسیج جامعه پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی یزد را از مجموعههای پیشتاز کشور در ارائه خدمات حوزه سلامت و برگزاری اردوهای جهادی عنوان کرد.