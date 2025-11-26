به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی استان گفت: با توقیف ۲ دستگاه خودرو، ۴ سوداگر مرگ دستگیر و محموله ۱۳۴ کیلویی حشیش کشف شد.

سردار حمید علینقیان پور افزود: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با اشراف اطلاعاتی خود از جا به جایی محموله‌ای سنگین از مواد افیونی در یکی از محور‌های مواصلاتی سطح استان مطلع و بلافاصله وارد عمل شدند.

وی گفت: در این رابطه ماموران پلیس به محور مورد نظر اعزام و با بررسی‌های دقیق و انجام تحقیقات گسترده میدانی در نهایت دو خودرو حامل مواد را شناسایی و در بازرسی از خودروها ۱۳۴ کیلوگرم حشیش کشف شد.

فرمانده انتظامی استان افزود: ۴ سوداگر مرگ برای تشکیل پرونده و اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل شدند.