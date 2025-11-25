به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دبیر اجرایی پنجمین جشنواره استانی قصه‌ های قرآنی آیات در نشست خبری این جشنواره که در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی در مشهد برگزار شد، گفت: این جشنواره استانی در ۲ بخش «قصه‌گویی تصویری »در قالب ویدیوی ضبط شده ویژه ۲ رده سنی هشت تا ۱۴ سال و ۱۵ تا ۱۸ سال و «قصه نویسی» در قالب متن مکتوب و به صورت تایپ شده ویژه ۲ رده سنی ۱۵ تا ۱۸ سال و ۱۸ سال به بالا برگزار می‌ شود.

علیرضا رادمان افزود: همچنین بخش ویژه این جشنواره با عنوان «خدا با من است» برای علاقمندان در ۲ قالب قصه‌ گویی یا قصه نویسی برگرفته از آیه ۶۲ سوره «شعرا» برگزار می‌ شود.

وی بیان کرد: موضوعات این جشنواره در سه محور «قصه‌ های قرآنی»، «مفاهیم و معارف برگرفته از قرآن کریم» شامل مضامینی همچون صداقت، ترویج فرهنگ مهربانی، کمک به دیگران، احترام به والدین و بزرگترها، اقامه نماز و آثار آن، توجه به فرهنگ معنویت، عفاف و حجاب، انفاق و اطعام و نیز بخش ویژه «خدا با من است» با الهام از آیه ۶۲ سوره شعرا است.

دبیر اجرایی پنجمین جشنواره استانی قصه‌های قرآنی آیات ادامه داد: قرآن کریم، کتاب های دارای رویکرد قرآنی (قصه های خوب برای بچه های خوب، مجموعه کتابهای کلرژوبرت)، کتابهای هدیه های آسمانی مقاطع مختلف تحصیلی، قصه های شفاهی و سنتی برگرفته از آموزه‌ های قرآنی و نیز آیات منتخب زندگی با آیه ها از جمله منابع پیشنهادی برای شرکت کنندگان در این جشنواره به شمار می‌ رود.

رادمان با اشاره به این که دوره‌ های آموزشی قصه‌ گویی برای علاقمندان نیز برگزار می‌ شود، اظهار کرد: مخاطب اصلی تمام قصه‌ ها، کودکان هستند.

وی عنوان کرد: جوایز این جشنواره در بخش قصه‌ گویی شامل تندیس جشنواره، لوح و ۶۰ میلیون ریال برای نفر اول، تندیس جشنواره، لوح و ۵۰ میلیون ریال برای نفر دوم و تندیس جشنواره، لوح و ۴۰ میلیون ریال برای نفر سوم و در بخش قصه نویسی شامل تندیس جشنواره، لوح و ۵۰ میلیون ریال، تندیس جشنواره، لوح و ۴۰ میلیون ریال و تندیس جشنواره، لوح و ۳۰ میلیون ریال است.

دبیر اجرایی پنجمین جشنواره استانی قصه‌های قرآنی آیات افزود: همچنین به سه نفر از برگزیدگان بخش ویژه این جشنواره «خدا با من است» جوایز ارزنده اهدا خواهد شد.

رادمان گفت: شرکت کنندگان می‌ توانند آثار خود را از امروز تا حداکثر یکم بهمن ماه امسال از طریق شبکه‌ های اجتماعی شاد و بله به شماره ۰۹۰۵۲۲۷۵۳۴۶ ارسال کنند.