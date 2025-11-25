به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، نمازگزاران در آیین سنتی‌نماز باران ، با دعا و نیایش از خداوند متعال طلب نزول رحمت الهی کردند.

نماز باران که ریشه در سنت‌های دیرینه اسلامی دارد، در روز‌های خشکسالی نمادی از امید، همبستگی اجتماعی و بازگشت به ارزش‌های معنوی است. حضور پرشور مردم در این مراسم نشان‌دهنده پیوند عمیق جامعه با باور‌های دینی و تلاش برای تقویت روحیه جمعی در شرایط سختی‌های طبیعی بود.

این مراسم با قرائت دعا‌های ویژه و ذکر‌های دسته‌جمعی همراه شد و فضای معنوی خاصی را در امام‌زاده عبدالله کوهسار رقم زد.