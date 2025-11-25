پخش زنده
ناترازی گاز مهمترین چالش فصول سرد سال در کشور است.
به گـزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ براساس اعلام شرکت ملی گاز، در روزهای اوج مصرف، حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون مترمکعب در روز ناترازی گاز وجود دارد.
وابستگی ٧٠ درصدی بخشهای مختلف مصرفی به گاز طبیعی و مصرف غیربهینه انرژی مسئله تأمین انرژی را برای کشور به چالش جدی تبدیل کرده است.
بیش از هشتاد درصد گاز تولیدی کشور در بخش خانگی مصرف میشود؛ پس صرفهجویی هرکدام از ما به گرمتر شدن خانه همه هموطنان کمک میکند.
به گفته کارشناسان رعایت دمای ۱۸ تا ۲۱ درجه، استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد و تعمیر و سرویس کردن به موقع آنها مهمترین راههای پایداری شبکه گازرسانی است.