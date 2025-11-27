پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل دفتر اطلاعات و دادههای آب کشور اعلام کرد: میزان پرشدگی سدها هم اکنون معادل ۳۲ درصد و وضعیت ۹ استان کشور نامطلوب است.
به گفته فیروز قاسمزاده: سال آبی جاری یکی از کمبارشترین دورههای چند سال اخیر را تجربه میکند و نتایج مدلهای پیشبینی نیز این پاییز را از نظر تولید منابع آب یکی از نامناسبترین دورهها نشان میدهد.
در همین حال شرکت آبفا همچنان بر مدیریت مصرف آب در کشور تاکید دارد و اعلام کرده است: اشتراک آب مشترکان پرمصرف در صورت اصلاح نکردن شیوه مصرف مسدود میشود.