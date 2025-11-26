خبرگزاری صداوسیما مرکز ایلام ؛ «جلال یوسفی» مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دهلران اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۶۵۰ نفر شتر توسط دامداران بومی در دشت عباس دهلران پرورش داده می‌شود، این دام به دلیل مقاومت بالا در برابر بیماری‌ها، مصرف کم آب، و توانایی تغذیه از پوشش گیاهی فقیر، یکی از مناسب‌ترین گونه‌های دامی برای اقلیم گرم و خشک منطقه است. به گزارش؛ «جلال یوسفی» مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دهلران اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۶۵۰ نفر شتر توسط دامداران بومی در دشت عباس دهلران پرورش داده می‌شود، این دام به دلیل مقاومت بالا در برابر بیماری‌ها، مصرف کم آب، و توانایی تغذیه از پوشش گیاهی فقیر، یکی از مناسب‌ترین گونه‌های دامی برای اقلیم گرم و خشک منطقه است.

وی با اشاره به جنبه‌های علمی پرورش شتر افزود: شتر از معدود دام‌هایی است که با مکانیزم فیزیولوژیک خاصی می‌تواند حرارت بالا و کمبود آب را تحمل کند این ویژگی سبب شده است که در نواحی با محدودیت منابع آب و علوفه، پرورش آن به‌عنوان یک راهکار علمی برای حفظ تولید و اشتغال پایدار توصیه شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دهلران شرایط اقلیمی منطقه را برای توسعه این فعالیت بسیار مناسب دانست و گفت: دشت عباس با تابش خورشید فراوان، خاک‌های نیمه‌خشک و گونه‌های گیاهی مقاوم، بستری طبیعی برای زیست و تغذیه این دام فراهم کرده است همین ویژگی سبب شده تا پرورش شتر علاوه بر ایجاد درآمد، موجب استفاده بهینه از منابع طبیعی منطقه نیز شود.

وی همچنین به خواسته‌ها و نیاز‌های شترداران اشاره و تصریح کرد: از مهم‌ترین درخواست‌های شترداران منطقه، تأمین آب از طریق حفر چاه‌های اختصاصی، احداث مجتمع پرورش شتر، و تخصیص مراتع ویژه برای نگهداری و تغذیه این دام است. اجرای این طرح‌ها با همکاری ادارات شهرستان از جمله منابع طبیعی، آب منطقه‌ای، و دامپزشکی کاملاً قابل تحقق است و با اجرای آنها، بهره‌وری و سلامت گله‌ها به شکل چشمگیری افزایش خواهد یافت.

یوسفی ایجاد مجتمع پرورش شتر را اقدامی زیربنایی دانست و عنوان کرد: مجتمع تخصصی پرورش شتر می‌تواند شامل واحد‌های اصلاح نژاد، تغذیه علمی، درمان و فرآوری محصولات باشد این امر علاوه بر کاهش هزینه‌ها و سهولت نظارت فنی، زمینه توسعه گردشگری دامداری و تولید فرآورده‌های سالم از جمله شیر و گوشت شتر را فراهم می‌سازد.