پیشگیری از آنفولانزا با توجه به ماهیت سرایت گیر آن، برای حفظ سلامت عمومی مهم است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛واکسیناسیون، رعایت بهداشت فردی، ایجاد سبک زندگی سالم، خودداری از تماس با بیماران و ماندن در خانه ازجمله راهکارهای جلوگیری از آنفلوانزاست.

موثرترین راه برای پیشگیری از آنفولانزا، واکسیناسیون سالانه است که برای محافظت در برابر رایج‌ترین گونه‌های ویروسی هر فصل طراحی شده است، این واکسن می تواند خطر ابتلا را تا 40 تا 60 درصد کاهش دهد و اگر کسی بعد از دریافت واکسین به آنفولانزا مبتلا شود، شدت بیماری کاهش می یابد.

توصیه می شود این واکسن هر سال قبل از شروع فصل آنفولانزا در پاییز دریافت شود، البته هرگز برای واکسینه شدن دیر نیست، زیرا ویروس‌های آنفولانزا می‌توانند تا بهار در گردش باشند.

بهداشت خوب جزء مهم پیشگیری از آنفولانزا است. شستن مکرر دست ها یکی از ساده ترین و موثرترین راه ها برای پیشگیری از آنفولانزا است. برای جلوگیری از انتشار میکروب آنفولانزا، همیشه هنگام سرفه یا عطسه دهان و بینی خود را با دستمال یا داخل آرنج پوشانده شود، البته ضد عفونی کردن سطوح یک دیگر از روشهای پیشگیری است زیرا ویروس آنفولانزا تا ۲۴ ساعت روی سطوح زنده می ماند.

یک سیستم ایمنی قوی می تواند به بدن کمک کند تا با عفونت ها از جمله آنفولانزا مقابله کند و یک رژیم غذایی مغذی غنی از میوه ها، سبزیجات، غلات کامل، پروتئین های بدون چربی و چربی های سالم، ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز برای حمایت از سیستم ایمنی بدن را تامین می کند، علاوه براینها ورزش منظم، نوشیدن مایعات و خواب کافی هم به تقویت سیستم ایمنی کمک می کند.

در صورت بروز علائم آنفولانزا، از تماس با دیگران برای جلوگیری از انتشار ویروس دوری شود و با استراحت در خانه سریعتر بهبودی حاصل می شود.