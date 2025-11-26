به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید کورش حسینی‌زاده در دیدار با سفیر ژاپن در ایران اظهار کرد: روابط ایران و ژاپن، تاریخی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و بر پایه احترام و علاقه متقابل بوده است.

وی افزود: امسال نود و ششمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین ژاپن و ایران رقم می‌خورد و این نشان از عمق پیوستگی فرهنگی و ارتباط تمدنی دو ملت بزرگ ایران و ژاپن با یکدیگر است. در گذشته این دو کشور، دو بال غربی و شرقی جاده ابریشم را تشکیل می‌دادند و امروز هم دو رکن مهم در روابط بین‌الملل به شمار می‌روند.

سرپرست شهرداری اهواز گفت: ژاپن و ایران اشتراک دیگری نیز دارند. هر دو این کشور‌ها قربانی تروریسم دولتی و امپریالسیم شده‌اند؛ چه ژاپن در تجربه تلخ بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی و چه ایران در جنگ هشت ساله و ۱۲ روزه.

حسینی‌زاده با بیان اینکه اشتراک‌های ملت‌های ژاپن و ایران موجب نزدیکی استراتژیک این دو کشور شده است، گفت: فرآیند دفن اصولی و بهداشتی پسماند در اهواز با استفاده از تجارب ارزشمند یکی از شهر‌های ژاپن به نام فوکوئاکا و از طریق انتقال دانش توسط محققان این شهر بوده و در حال انجام است.

وی ادامه داد: اهواز، نگین شهر‌های جنوب ایران است. رودخانه کارون ستون فقرات این شهر است. اهواز پایتخت انرژی ایران محسوب می‌شود. سرزمین فرصت‌های بی‌شمار و منابع خدادادی و همچنین نیروی انسانی نخبه و خبره. وجود دانشگاه‌های معتبر، اهواز را به شهری علمی تبدیل کرده است.

سرپرست شهرداری اهواز گفت: ما آمادگی کامل خود را برای دعوت از سرمایه‌گذاران ژاپنی برای مشارکت در پروژه‌های بزرگ خود اعلام می‌کنیم. حمل و نقل شهری، محیط زیست و تبدیل اهواز به شهری نوآورانه و مدرن از زمینه‌های همکاری‌های مشترک است.

وی افزود: در راستای تعمیق روابط میان کشور‌های ژاپن و ایران، پیشنهاد و موافقت خود را برای خواهرخواندگی اهواز و یکی از شهر‌های این کشور اعلام می‌کنم.