از ابتدای امسال تاکنون تخلیه و بارگیری کالای نفتی و غیر نفتی در بنادر قشم ۱۵ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیر بنادر و دریانوردی قشم گفت: در این مدت هشت میلیون و ۹۹ هزار و ۹۰۷ تُن کالای نفتی و غیرنفتی در بنادر تجاری بزرگ‌ترین جزیره ایران تخلیه و بارگیری شد.

علی اشتری افزود: از این شمار هفت میلیون و ۲۲۵ هزار و ۹۰۴ تُن کالای غیرنفتی و ۸۷۴ هزار و۳۰۰ تُن کالای نفتی است.

بیشتر بخوانید؛ پهلودهی پانزدهمین شناور کالای اساسی در بندرشهید رجایی

مدیر بنادر و دریانوردی قشم میزان صادرات غیر نفتی را از ابتدای امسال تاکنون ۹۲ هزار و ۴۶۷ تن اعلام کرد و گفت: این شمار نسبت به مدت مشابه پارسال ۷۶ درصد افزایش یافته است.