به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

آژاکس هلند ۰ - ۲ بنفیکا پرتغال

گالاتاسرای ترکیه ۰ - ۱ اونیون سن ژیلوآز بلژیک

چلسی ۳ - ۰ بارسلونا (گل‌ها: ژول کانده - گل به خودی مدافع بارسلونا - در دقیقه ۲۷، استه وائو ۵۵ و روری دیلپ ۷۳)

بودوگلیمت نروژ ۲ - ۳ یوونتوس (گل‌های یووه: لوئیز اوپندا در دقیقه ۴۸، وستون مک کنی ۵۹ و جاناتان دیوید ۱ + ۹۰)

بوروسیا دورتموند آلمان ۴ - ۰ ویارئال اسپانیا (گل‌ها: سرهو گیراسی در دقایق ۲ + ۴۵ و ۵۴، کریم آده یمی ۵۸ و دانیل اسونسون ۵ + ۹۰)

المپیک مارسی فرانسه ۲ - ۱ نیوکاسل یونایتد انگلیس (گل‌های مارسی: پیر امریک اوبامیانگ در دقایق ۴۶ و ۵۰)

منچسترسیتی ۰ - ۲ بایرلورکوزن آلمان (گل‌ها: آلکس گریمالدو در دقیقه ۲۳ و پاتریک شیک ۵۴)

اسلاویا پراگ چک ۰ - ۰ آتلتیک بیلبائو اسپانیا

ناپولی ایتالیا ۲ - ۰ قره باغ جمهوری آذربایجان (گل‌ها: اسکات مک تامینای در دقیقه ۶۵ و مارکو یانکوویچ - گل به خودی مدافع قره باغ - ۷۲)

چهارشنبه ۵ آذر:

اف ث کپنهاگن دانمارک - غیرت آلماتی قزاقستان

پافوس قبرس - موناکو فرانسه

آرسنال - بایرن مونیخ

آتلتیکومادرید اسپانیا - اینتر ایتالیا

آینتراخت فرانکفورت آلمان - آتالانتا ایتالیا

لیورپول - آیندهوون هلند

المپیاکوس یونان - رئال مادرید

مهدی طارمی مهاجم ملی پوش ایرانی عضو تیم المپیاکوس است.

پاری سن ژرمن فرانسه - تاتنهام انگلیس

اسپورتینگ لیسبون پرتغال - کلوب بروخه بلژیک

در جدول لیگ قهرمانان اروپا تا پایان روز نخست هفته پنجم تیم‌های ۱۲ امتیازی بایرن مونیخ، آرسنال و اینتر اول تا سوم هستند و تیم‌های بوروسیا دورتموند، چلسی و منچسترسیتی با ۱۰ امتیاز در رده‌های چهارم تا ششم قرار گرفتند.