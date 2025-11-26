پخش زنده
هفته پنجم فوتبال لیگ قهرمانان اروپا در فصل ۲۶ – ۲۰۲۵ شب گذشته آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
آژاکس هلند ۰ - ۲ بنفیکا پرتغال
گالاتاسرای ترکیه ۰ - ۱ اونیون سن ژیلوآز بلژیک
چلسی ۳ - ۰ بارسلونا (گلها: ژول کانده - گل به خودی مدافع بارسلونا - در دقیقه ۲۷، استه وائو ۵۵ و روری دیلپ ۷۳)
بودوگلیمت نروژ ۲ - ۳ یوونتوس (گلهای یووه: لوئیز اوپندا در دقیقه ۴۸، وستون مک کنی ۵۹ و جاناتان دیوید ۱ + ۹۰)
بوروسیا دورتموند آلمان ۴ - ۰ ویارئال اسپانیا (گلها: سرهو گیراسی در دقایق ۲ + ۴۵ و ۵۴، کریم آده یمی ۵۸ و دانیل اسونسون ۵ + ۹۰)
المپیک مارسی فرانسه ۲ - ۱ نیوکاسل یونایتد انگلیس (گلهای مارسی: پیر امریک اوبامیانگ در دقایق ۴۶ و ۵۰)
منچسترسیتی ۰ - ۲ بایرلورکوزن آلمان (گلها: آلکس گریمالدو در دقیقه ۲۳ و پاتریک شیک ۵۴)
اسلاویا پراگ چک ۰ - ۰ آتلتیک بیلبائو اسپانیا
ناپولی ایتالیا ۲ - ۰ قره باغ جمهوری آذربایجان (گلها: اسکات مک تامینای در دقیقه ۶۵ و مارکو یانکوویچ - گل به خودی مدافع قره باغ - ۷۲)
چهارشنبه ۵ آذر:
اف ث کپنهاگن دانمارک - غیرت آلماتی قزاقستان
پافوس قبرس - موناکو فرانسه
آرسنال - بایرن مونیخ
آتلتیکومادرید اسپانیا - اینتر ایتالیا
آینتراخت فرانکفورت آلمان - آتالانتا ایتالیا
لیورپول - آیندهوون هلند
المپیاکوس یونان - رئال مادرید
مهدی طارمی مهاجم ملی پوش ایرانی عضو تیم المپیاکوس است.
پاری سن ژرمن فرانسه - تاتنهام انگلیس
اسپورتینگ لیسبون پرتغال - کلوب بروخه بلژیک
در جدول لیگ قهرمانان اروپا تا پایان روز نخست هفته پنجم تیمهای ۱۲ امتیازی بایرن مونیخ، آرسنال و اینتر اول تا سوم هستند و تیمهای بوروسیا دورتموند، چلسی و منچسترسیتی با ۱۰ امتیاز در ردههای چهارم تا ششم قرار گرفتند.