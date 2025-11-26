به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ فرمانده ناحیه بسیج سپاه شهرستان بندرعباس گفت: در این نمایشگاه دستاورد‌های بانوان بخش شمیل با محوریت اقتصاد مقاومتی؛ صنایع دستی، کارگاه خیاطی، دارو‌های گیاهی و عرقیجات، محصولات کشاورزی، حصیر بافی و برپایی خیمه مادری به مدت ۲ روز دایر است.

بیشتر بخوانید؛ برپایی نمایشگاه سبد کودی شرکت خدماتی- حمایتی کشاورزی هرمزگان

حمید کمالی افزود: هدف از برپایی این نمایشگاه حمایت از تولیدات محلی داخلی و شناسایی دستاورد‌های بانوان منطقه و کمک به ایجاد اشتغال بانوان در خانواده و درآمد پایدار است.

معصومه نقیبی فرمانده حوزه مقاومت بسیج خواهران یاوران زهرا بخش شمیل هم گفت: حوزه مقاومت یاوران زهرا (س) بخش شمیل دوهزار بانوی فعال بسیجی دارد.