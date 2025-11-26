پخش زنده
امروز: -
به مناسبت هفته بسیج نمایشگاه عرضه محصولات اقتصاد مقاومتی در روستای سرخنگی بخش شمیل شهرستان بندرعباس گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ فرمانده ناحیه بسیج سپاه شهرستان بندرعباس گفت: در این نمایشگاه دستاوردهای بانوان بخش شمیل با محوریت اقتصاد مقاومتی؛ صنایع دستی، کارگاه خیاطی، داروهای گیاهی و عرقیجات، محصولات کشاورزی، حصیر بافی و برپایی خیمه مادری به مدت ۲ روز دایر است.
بیشتر بخوانید؛ برپایی نمایشگاه سبد کودی شرکت خدماتی- حمایتی کشاورزی هرمزگان
حمید کمالی افزود: هدف از برپایی این نمایشگاه حمایت از تولیدات محلی داخلی و شناسایی دستاوردهای بانوان منطقه و کمک به ایجاد اشتغال بانوان در خانواده و درآمد پایدار است.
معصومه نقیبی فرمانده حوزه مقاومت بسیج خواهران یاوران زهرا بخش شمیل هم گفت: حوزه مقاومت یاوران زهرا (س) بخش شمیل دوهزار بانوی فعال بسیجی دارد.