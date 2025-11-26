پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت گاز استان قم گفت: با آغاز فصل سرما، تمامی ادارات و دستگاههای اجرایی استان موظف هستند مصرف گاز طبیعی خود را حداقل ۲۰ درصد کاهش دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرعامل شرکت گاز استان با بیان اینکه ادارات موظف هستند مصرف گاز طبیعی خود را حداقل ۲۰ درصد کاهش دهند افزود: بنا بر مصوبه هیئت وزیران، ادارات باید در روزهای تعطیل، سامانههای گرمایشی خود را بهطور کامل خاموش کنند و در روزهای کاری نیز وسایل گرمایشی تنها یک ساعت پیش از شروع وقت اداری روشن و یک ساعت پیش از پایان کار خاموش شود.
علی گودرزی با اشاره به آغاز فعالیت گروههای پایش زمستانی شرکت گاز استان گفت: پایش دمای ساختمانهای اداری، واحدهای صنفی و اماکن عمومی در دستور کار قرار گرفته و با هرگونه تخطی از دستورالعملهای مصرف، برخورد خواهد شد.
وی اضافه کرد: در صورت مشاهده تخلف، ابتدا اخطار قطع جریان گاز صادر و در صورت تکرار، قطع موقت جریان گاز به مدت یک هفته برای واحدهای متخلف اعمال میشود.
گودرزی همچنین استفاده از وسایل گرمایشی در فضای باز از جمله گرمایشیهای تابشی و میز آتش را ممنوع دانست و افزود: با واحدهای صنفی که از این تجهیزات در فضاهای روباز استفاده کنند، مطابق با مقررات برخورد قانونی صورت میگیرد.