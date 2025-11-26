مدیرعامل شرکت گاز استان قم گفت: با آغاز فصل سرما، تمامی ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان موظف هستند مصرف گاز طبیعی خود را حداقل ۲۰ درصد کاهش دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرعامل شرکت گاز استان با بیان اینکه ادارات موظف هستند مصرف گاز طبیعی خود را حداقل ۲۰ درصد کاهش دهند افزود: بنا بر مصوبه هیئت وزیران، ادارات باید در روز‌های تعطیل، سامانه‌های گرمایشی خود را به‌طور کامل خاموش کنند و در روز‌های کاری نیز وسایل گرمایشی تنها یک ساعت پیش از شروع وقت اداری روشن و یک ساعت پیش از پایان کار خاموش شود.

علی گودرزی با اشاره به آغاز فعالیت گروه‌های پایش زمستانی شرکت گاز استان گفت: پایش دمای ساختمان‌های اداری، واحد‌های صنفی و اماکن عمومی در دستور کار قرار گرفته و با هرگونه تخطی از دستورالعمل‌های مصرف، برخورد خواهد شد.

وی اضافه کرد: در صورت مشاهده تخلف، ابتدا اخطار قطع جریان گاز صادر و در صورت تکرار، قطع موقت جریان گاز به مدت یک هفته برای واحد‌های متخلف اعمال می‌شود.

گودرزی همچنین استفاده از وسایل گرمایشی در فضای باز از جمله گرمایشی‌های تابشی و میز آتش را ممنوع دانست و افزود: با واحد‌های صنفی که از این تجهیزات در فضا‌های روباز استفاده کنند، مطابق با مقررات برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

مدیرعامل شرکت گاز استان با تاکید بر ضرورت صیانت از منابع ملی گفت: از شهروندان قم درخواست می‌شود در صورت مشاهده مصرف غیرمتعارف گاز طبیعی یا تخلفات مرتبط، موضوع را از طریق شماره ۱۹۴ به شرکت گاز استان اطلاع دهند.