به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛مسئول سرپرستی موسسه خدمات درمانی بسیجیان استان اصفهان گفت: با توجه به بند ۴ سیاست‌های جمعیتی ابلاغی رهبرمعظم انقلاب مبنی بر ارتقاء پویائی و بالندگی و جوانی جمعیت با افزایش میزان باروری، این موسسه، طرح رویش امید (حمایت از زوج‌های نابارور) را با هدف توسعه دسترسی همه افراد جامعه هدف به خدمات درمان ناباروری در دستور کار خود قرار داده است.

علیرضا عبدالله آبادی افزود: زوج‌های نابارور می‌توانند با مراجعه به نشانی موسسه خدمات درمانی بسیجیان و انتخاب گزینه رویش امید در این طرح ثبت نام کنند.

وی اضافه کرد: برای درمان زوج‌های نابارور در مراکز دولتی ۵۰ میلیون تومان و در مراکر خصوصی ۱۰۰ میلیون تومان هزینه می‌شود و با توجه به ادامه درمان، مبالغ قابل افزایش است.

مهرداد اسدی مسئول بسیج جامعه پزشکی و مجموعه مردمی نفس استان اصفهان با تلاش مشاوران و ماما‌ها در ۱۹ مرکز مردم نهاد نفس استان اصفهان، ازدی سال ۱۴۰۲ تا پایان شهریور امسال، ۵۱۵ از مادر باردار متمایل به سقط جنین عمدی مراجعه کننده، ۴۱۵ مشاوره موفق بوده و تاکنون ۱۸۴ نوزاد متولد شده وده‌ها جنین هم امسال متولد خواهند شد.