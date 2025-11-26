غربالگری بینایی، ساخت عینک، شنوایی سنجی، سنجش قند و فشار خون و ویزیت ماما از جمله خدمات ارائه شده در پویش سلامت علوی «طرح شهید رئیسی» است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ پویش سلامت علوی «طرح شهید رئیسی» به همت این بنیاد و همکاری دهیاری روستای خاوه، هلال احمر شهرستان دلیجان و گروه جهادی «اثر» از استان تهران در روستای خاوه اردهال برگزار شد.

این طرح با هدف ارائه خدمات درمانی رایگان و ارتقاء سلامت اقشار محروم، به ویژه دهک‌های اول و دوم مناطق هدف، در دستور کار قرار گرفته است.

در این پویش، گروه‌های تخصصی پزشکی در حوزه‌های چشم‌پزشکی، پزشکی عمومی، روانشناسی و سایر تخصص‌ها حضور فعال دارند.

از جمله خدمات ارائه شده می‌توان به غربالگری بینایی، ساخت عینک، شنوایی سنجی، تست قند و فشار خون، ویزیت ماما و پزشک متخصص داخلی اشاره کرد.

این اقدامات رایگان و گسترده با هدف کاهش نابرابری‌های درمانی و پیشگیری از بیماری‌های مزمن در مناطق کمتر برخوردار انجام می‌شود.

ارائه خدمات روانشناسی به ارتقاء سلامت روانی و کیفیت زندگی ساکنان کمک می‌کند.