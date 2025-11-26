به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛همزمان با سالروز تشکیل بسیج مستضعفین همایش اقتدار بسیج با حضور بسیجیان شهرستان مرزی پلدشت صبح امروز در سالن ورزشی شهید باهنر این شهرستان با شکوه خاصی برگزار شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان پلدشت در این همایش گفت: بسیج در تمام عرصه‌ها از جمله سارندگی و اقتصاد مقاومتی حضور فعال و موثری دارد و در دفاع مقدس ۱۲ روزه نیز نقش خود را به خوبی ایفا کرد

سرهنگ موسی عطاری خاطر نشان کرد تشکیل نهاد بسیج به فرمان امام خمینی (ره) در ۵ آذر سال ۱۳۵۷ با هدف سازمان دهی مردمی برای دفاع از انقلاب شکل گرفت و امروز بسیج به یک جریان ریشه دار فرهنگی. اجتماعی و اعتقادی تبذیل شده است

شرکت کنندگان در همایش اقتدار بسیج آمادگی خود را برای پشتیبانی از ارزش‌های انقلاب اسلامی. خ. ن پاک شهداء و پیروی از فرامین مقام معظم رهبری اعلام کردند