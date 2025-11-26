پخش زنده
از ابتدای سال تاکنون هزار و ۹۰۰ دختر هرمزگانیِ عضو طرح ملی یاس، در اردوهای کار آفرینی شرکت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل کمیته امداد هرمزگان گفت: در این مدت بیش از صد دوره آموزش مهارتهای کسب و کار و کارگاههای اصول کارآفرینی با همکاری جمعیت هلال احمر برگزار شده است.
طرح ملی یاس (یاران آیندهساز) از سال ۱۴۰۰ با همکاری کمیته امداد و جمعیت هلال احمر، با هدف توانمندسازی بانوان و دختران در بخشهای مختلف فرهنگی، روانشناختی، توسعه فردی و اجتماعی و اشتغال در حال اجراست.
حمید باسره افزود: برای اجرای این برنامهها بیش از ۸ میلیارد تومان از منابع کمیته امداد هزینه شده است.
وی گفت: اکنون سه هزار دختر هرمزگانی عضو طرح ملی یاس هستند.
مدیرکل کمیته امداد هرمزگان گفت: هزار و صد تن از دختران و بانوان عضو این طرح نیز به سفر زیارتی مشهد مقدس اعزام شدند.