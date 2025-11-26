پخش زنده
گردهمایی بزرگ بیش از ۲۰ هزار بسیجی هرمزگانی در گلزار شهدای بندرعباس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ فرمانده سپاه امام سجاد هرمزگان گفت: بسیجیان شرکت کننده در این گردهمایی از پایگاههای شهرستان بندرعباس بودند که بار دیگر با آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تجدید پیمان کردند.
سردار اباذر سالاری افزود: این گردهمایی امروز، و در سالروز تشکیل بسیج مستضعفان به فرمان امام راحل، در دیگر شهرستانهای هرمزگان هم با شعار " بسیج- مردم و اقتدار ملی" برگزار شد.
محمد آشوری استاندار هرمزگان نیز گفت: بسیج همیشه و در هر شرایطی پشتیبان مردم است و در صورت نیاز جان خود را برای دفاع از میهن فدا میکند.
سرهنگ پاسدار حمید کمالی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بندرعباس هم گفت: بسیاری از بسیجیان شرکت کننده در گردهمایی در اردوهای جهادی فعالند و پس از پایان مراسم خدمت رسانی را ادامه میدهند.