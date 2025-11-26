به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛فرمانده سپاه سردشت در همایش اقتدار بسیج با حضور بسیجیان شهرستان سردشت در مسجد جامع برگزارشد با گرامیداشت یادو خاطره شهدای سردشت گفت: بسیجیان در هر صحنه‌ای برای دفاع از اسلام و انقلاب جانفشانی کردند.

وی با اشاره به ۵ آذر، سالروز تشکیل بسیج مستضعفین افزود: امام خمینی (ره) فرمودند ملتی که ۲۰ میلیون جوان دارد باید ۲۰ میلیون ارتش بسیجی داشته باشد.

سردارصمد محمد علی‌زاده بسیج را مجموعه‌ای از پاک‌ترین انسان‌ها دانست و گفت: هدف ما حفظ فرهنگ ناب بسیجی و پاسداشت حماسه ۸ سال دفاع مقدس است. تأکید کرد: پس از پیروزی انقلاب، دشمنان با فتنه‌ها و توطئه‌های مختلف قصد ضربه‌زدن به نظام را داشتند و جنگ تحمیلی نیز به فرمان رژیم‌های استکباری آغاز شد، اما تشکیل بسیج سد محکمی در برابر آنان بود.