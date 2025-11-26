رئیس سازمان امور دانشجویان از افزایش حجم پایگاه اطلاعات و مدارک تحصیلی دانشجویان به بیش از ۲۰ میلیون داده خبر داد و گفت: این پایگاه به عنوان یکی از ۲۷ پایگاه داده تعیین‌شده در قانون «دوام»، در اولویت سازمان امور دانشجویان قرار دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ سعید حبیبا گفت: تاکنون اطلاعات حدود هفت میلیون نفر در پایگاه اطلاعات و مدارک تحصیلی ثبت شده است و تمامی فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها باید اطلاعات آنان در این سامانه وجود داشته باشد. وی افزود: «هر دانش‌آموخته دانشگاهی موظف است کد صحت مدرک تحصیلی خود را دریافت کند. تاکنون بیش از هفت میلیون و چهارصد هزار کد صحت صادر شده، اما هنوز بخشی از دانش‌آموختگان برای دریافت آن اقدام نکرده‌اند.»

رئیس سازمان امور دانشجویان تصریح کرد که براساس تفاهم‌نامه امضاءشده با سازمان ثبت احوال، اسامی دانشجویان به آن سازمان ارسال می‌شود تا کد ملی دانشجویان در اختیار دانشگاه‌ها قرار گیرد. وی تأکید کرد: «دانشگاه‌های سراسر کشور، اعم از دولتی، آزاد و دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت، موظف‌اند اطلاعات دانشجویان و فارغ‌التحصیلان خود را در پایگاه داده سازمان امور دانشجویان ثبت و تکمیل کنند.»

به گفته حبیبا، هدف از این اقدام، ایجاد یکی از پایگاه‌های داده مورد نیاز برای تحقق دولت هوشمند است، تا اطلاعات دانشجویان و فارغ‌التحصیلان به صورت برخط و دقیق در دسترس باشد.

او همچنین از ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌ها و سازمان‌های کشور خبر داد و افزود: «از این پس، تمامی نهادها، سازمان‌های دولتی و حتی بخش خصوصی که قصد استخدام نیرو دارند، موظف‌اند برای صحت‌سنجی مدارک تحصیلی افراد از طریق سامانه کدصحت (codesehat.ir) و پایگاه سازمان امور دانشجویان اقدام کنند تا از بروز موارد مدرک جعلی جلوگیری شود.»