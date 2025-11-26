مرحومه فاطمه شیرعلی مادر شهید والا مقام قاسم شیرعلی در امیدیه دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مرحومه خانم فاطمه شیرعلی مادر شهید معظم قاسم شیرعلی روز سه شنبه ۴ آذر ماه ۱۴۰۴ در شهرستان امیدیه دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

شمس رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان امیدیه این ضایعه را به جامعه ایثارگران، به ویژه خانواده و بستگان مرحوم تسلیت گفت و از درگاه الهی برای روح درگذشته رحمت، مغفرت و علو درجات مسئلت کرد.

شهید قاسم شیرعلی متولد ۱۳۴۵ و در تاریخ ۲۲ خرداد ماه ۱۳۶۷ در جزیره مجنون بر اثر ترکش خمپاره به درجه رفیع شهادت رسید.

مزار مطهرش در گلزار شهدای شهرستان امیدیه زیارتگاه عاشقان است.