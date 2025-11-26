به مناسبت پنجم آذر سالروز تشکیل بسیج مستضعفین، همایش اقتدار بسیجیان در شهرستان‌های فریدونشهر و هرند برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛معاون اجرایی سپاه صاحب الزمان (عج) استان در همایش اقتدار بسیجیان شهرستان فریدونشهر همراه با تجلیل از ۲۰ بسیجی فعال این شهرستان گفت:امروز بیش از یک چهارم از جمعیت کشور عضو سازمان بسیج هستند که بیانگر عظمت و اقتدار و مردمی بودن این نهاد انقلابی است.

سرهنگ صفرپوربا اشاره به نقش بسیج در پیشرفت و آبادانی کشور افزود: بسیج یکی از نهاد‌های ممتازی است که توانسته نظام اسلامی را از بسیاری حوادث به سلامت عبور دهد.

وی در ادامه با اشاره به برنامه ریزی دشمن در ایجاد تفرقه بین مسولان و مردم و ناامید کردن مردم از آینده کشور گفت: دشمنان روی تضعیف باور‌های دینی نوجوانان و جوانان و همچنین تضعیف تاب آوری مردم در مقابل مشکلات و ایجاد آشوب در کشور تمرکز کرده است.

سرهنگ محمد رحیمی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج هرند هم در همایش اقتدار بسیجیان شهر هرند، گزارشی از فعالیت‌های اجتماعی، سازندگی و محرومیت زدایی و عرصه امنیت بسیج شهرستان در یک سال گذشته ارائه کرد.

سخنرانی، اجرای سرود، نمایش رزمی و تشییع شهید گمنام از جمله برنامه‌های این همایش بود.