جهادگران گروه جهادی شهید برونسی در روستا‌های مرزی خیرآباد و بنیاب به ۱۵۰ نفر از مردم این روستا‌ها خدمات رسانی کردند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرمانده سپاه شهرستان درمیان گفت: ۱۰ نفر در گروه جهادی شهید برونسی در روستاهای خیرآباد و بنیاب حضور دارند.

سرهنگ بشیری افزود: پزشکی، خیاطی، جوشکاری، آرایشگری مردانه و تعمیر لوازم خانگی از جمله خدماتی است که به مردم این روستا‌ها ارائه شد.



همچنین امروز کاروان جهادی قضایی دادگستری نهبندان در مناطق مرزی و عشایری چاهشند نهبندان حضور یافتند.

اجرای طرح قاضی مدرسه با هدف ارتقای سطح آگاهی های حقوقی دانش آموزان از دیگر برنامه های این اردوی جهادی قضایی بود.



در سومین کاروان جهادی قضایی با نام شهید رئیسی بیش از ۱۷۰ نفر از اهالی منطقه مرزی چاهشند از انواع خدمات قضایی همچون ارتباط تصویری با قضات پرونده ها و خدمات دفاتر قضایی بهره مند شدند.