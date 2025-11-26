پخش زنده
جهادگران گروه جهادی شهید برونسی در روستاهای مرزی خیرآباد و بنیاب به ۱۵۰ نفر از مردم این روستاها خدمات رسانی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرمانده سپاه شهرستان درمیان گفت: ۱۰ نفر در گروه جهادی شهید برونسی در روستاهای خیرآباد و بنیاب حضور دارند.
سرهنگ بشیری افزود: پزشکی، خیاطی، جوشکاری، آرایشگری مردانه و تعمیر لوازم خانگی از جمله خدماتی است که به مردم این روستاها ارائه شد.
همچنین امروز کاروان جهادی قضایی دادگستری نهبندان در مناطق مرزی و عشایری چاهشند نهبندان حضور یافتند.