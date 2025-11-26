در بوستان مردم همدان، جایی که پاییز هنوز نفس می‌کشد، جشنواره سه‌روزه برگریزان با فرشی از برگ‌های خشک و صدای ماندگار خش‌خش آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، از ساعات نخستین روز، موجی از مردم در مسیر‌های طلایی بوستان جاری است؛ کودکانی که برگ‌ها را به هوا می‌پاشند، گردشگرانی که برای لمس این پاییز دیررس آمده‌اند، و در میان همه، روستاییانی که محصولات دست‌پخت و دست‌ساخت خود را در غرفه‌های رنگارنگ عرضه می‌کنند.

عطر نان‌های محلی، دمنوش‌های کوهی و محصول‌های ارگانیک، جشنواره را به بازارچه‌ای گرم و صمیمی شبیه کرده است.

اینجا پاییز هنوز زنده است؛ بر شاخه‌ها، در هوا، و در دل هر کسی که قدم در این جشن می‌گذارد.

در این جشنواره ۱۳ گذر پاییزی برپاست که در هرگذر برنامه پاییزی خاصی برپاشد است.