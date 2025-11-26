به گزارش حبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛رقابت‌های هفته هفدهم لیگ ملی چوگان ایران با نام جام مروارید به مناسبت گرامیداشت روز نیروی دریایی و به میزبانی مجموعه چوگان و سوارکاری شهدا تهران (قصر فیروزه) برگزار شد.

در این هفته از رقابت ها، باشگاه چوگان بسپار شیمی سپیدان یکی از اصلی‌ترین مدعیان قهرمانی با ارائه عملکردی چشمگیر، رقابتی فشرده را رقم زد؛ هرچند در نهایت تیم نزاجا الف موفق به کسب عنوان قهرمانی شد و تیم بسپارشیمی سپیدان الف در یک نبرد تماشایی مقابل نزاجا الف با وجود نمایشی زیبا، در امتیازگیری نهایی نتیجه را واگذار کرد.

در نهایت باشگاه بسپارشیمی سپیدان اصفهان با تثبیت جایگاه خود به عنوان یکی از قدرتمندترین تیم‌های فصل، عنوان نایب‌قهرمانی را از آن خود کرد.

تیم فراجا ب نیز به مقام سوم دست یافت.

در بخش جوایز فردی نیز درخشش باشگاه بسپارشیمی سپیدان ادامه داشت؛ اسب رین استورم از این باشگاه به عنوان بهترین اسب جام انتخاب شد.