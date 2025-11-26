کاروان سلامت در روستای چشمهپهن ملکشاهی
همزمان با هفته بسیج، کاروانی متشکل از گروههای درمانی، آموزشی و داوطلبانه با هدف ارائه خدمات سلامت و حمایت اجتماعی به روستای چشمهپهن شهرستان ملکشاهی اعزام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ در جریان اجرای این طرح جهادی، تیمهای پزشکی و داوطلبانه با ارائه خدمات معاینه عمومی، مامایی، کنترل فشار و قند خون، مشاوره تغذیه و خدمات رواناجتماعی، سلامت اهالی روستا را پایش کردند. برای کودکان نیز فضای دوستدار کودک برپا شد و بیش از ۱۲۰ قلم داروی رایگان در اختیار مراجعهکنندگان قرار گرفت.
همچنین در بخش حمایتی این برنامه، خیرین داوطلب بستههای البسه را میان دانشآموزان نیازمند توزیع کردند، اقدامی با هدف تقویت امید اجتماعی و حمایت از خانوادههای کمبرخوردار روستا است.
این طرح در چارچوب برنامههای جهادی هفته بسیج و با هدف ارتقای سطح سلامت و خدمات اجتماعی در مناطق روستایی برگزار شد.