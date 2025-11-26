به گزارش؛ در جریان اجرای این طرح جهادی، تیم‌های پزشکی و داوطلبانه با ارائه خدمات معاینه عمومی، مامایی، کنترل فشار و قند خون، مشاوره تغذیه و خدمات روان‌اجتماعی، سلامت اهالی روستا را پایش کردند. برای کودکان نیز فضای دوستدار کودک برپا شد و بیش از ۱۲۰ قلم داروی رایگان در اختیار مراجعه‌کنندگان قرار گرفت.