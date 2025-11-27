به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ محمدجعفر قائم‌پناه در برنامه تلویزیونی گفت‌و‌گو در شبکه استانی بوشهر با اشاره به وضعیت بنزین و نقش آن در کسری بودجه اظهار داشت: ما در سال‌های گذشته حدود ۶ میلیارد دلار بنزین صادر می‌کردیم، اما امروز به دلیل افزایش مصرف، همین میزان را باید وارد کنیم. این رقم معادل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ عددی برابر با کل بودجه عمرانی کشور است.

وی تأکید کرد: واردات گسترده بنزین موجب تشدید تورم می‌شود و فشار اصلی آن بر اقشار کم‌درآمد وارد خواهد شد؛ از همین رو دولت ناچار شده بخشی از چرخه معیوب مصرف و یارانه را اصلاح کند.

قائم پناه درباره سازوکار جدید بنزین توضیح داد: طبق مصوبه دولت، قیمت بنزین سهمیه‌ای تغییری نکرده و برای خودرو‌های شخصی همچنان ثابت است. اما قیمت بنزین کارت جایگاه از ۳۰ هزار ریال به ۵۰ هزار ریال افزایش یافته است.

وی ادامه داد: همچنین تمام خودرو‌های دولتی به تعداد حدود ۱۸۰ هزار خودرو موظف شدند بنزین ۵۰ هزار ریالی مصرف کنند و این افزایش از محل بودجه خود دستگاه‌ها مدیریت می‌شود.

قائم‌پناه درباره خودرو‌های وارداتی و پلاک جدید نیز گفت: این خودرو‌ها از ابتدا بنزین آزاد با نرخ جدید را دریافت خواهند کرد.

وی با تاکید بر اینکه یک ریال از درآمد حاصل از اصلاح قیمت بنزین نباید وارد خزانه دولت شود، ابراز داشت: این منابع به طور کامل برای تقویت طرح کالابرگ و حمایت از معیشت مردم هزینه خواهد شد.

معاون رئیس جمهور افزود: در دوره قبل حدود ۵۰۰ همت برای کالابرگ هزینه شده بود، اما دولت جدید تاکنون در چهار مرحله، ۱۱۰۰ همت کالابرگ به مردم اختصاص داده است.

قائم‌پناه اظهار داشت: طبق دستور رئیس‌جمهور، مرحله جدید کالابرگ در روز‌های آینده برای هفت دهک اول جامعه که بیشترین فشار معیشتی را تحمل می‌کنند، فعال خواهد شد.

وی گفت: اقلام اساسی مانند گوشت، مرغ، برنج، ماکارونی، روغن، حبوبات و پنیر با استفاده از کالابرگ قابل تأمین است تا امنیت غذایی خانوار‌ها حفظ و اثر تورمی ناشی از افزایش هزینه‌ها کاهش یابد.