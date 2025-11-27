آغاز چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر در شیراز
چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر در شیراز گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر در سالن هنر شهر آفتاب مجتمع خلیجفارس شیراز گشایش یافت و سالنهای بنفش، زرد، نارنجی، سبز و قرمز مجموعه هنر شهر آفتاب از امروز بهطور همزمان میزبان فیلمهای چهار بخش اصلی جشنواره است.
سه سالن سینمایی این مجموعه در سه سانس مختلف، میزبان ۱۵ فیلم بخش «رقابتی بینالملل»، ۱۰ فیلم بخش «جلوهگاه شرق»، ۱۰ فیلم بخش «چشمانداز» و هشت فیلم بخش «زیتون شکسته» (ویژه جنگ غزه و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه) است.
سالن بنفش، میزبان فیلمهای بخش مسابقه بینالملل شامل آثاری مانند «او نمیخواهد» اثر رضا جمالی، «آفرینش یک انسان» اثر مراد چری و «وقتی دوباره شکوفه میزنیم» اثر شینگ کیونگسو خواهد بود.
سالن زرد، فیلمهایی، چون «درسآموخته» اثر بالینت سیملر، «رودخانه بازمیگردد» اثر ماساکازو کانکو و «سرزمین بیپایان» اثر واسیلیس مازومنوس در این سالن به نمایش درخواهد آمد.
سالن نارنجی، آثاری مانند «معامله در مرز» ساخته دستان ژاپار ریسکلدی، «زمان در ابدیت» اثر مهدی نوروزیان و «تل هزم» ساخته وینود کاپری در این سالن اکران میشوند.
فیلمهای سه بخش دیگر هم بهطور همزمان در سالنهای بنفش، زرد و نارنجی نمایش داده خواهد شد؛ سالن سبز نیز در سه نوبت، صحنه نمایش ۲۴ اثر «سینمای شاعرانه» است.
همچنین، سالن بنفش هر شب میزبان «فیلم منتخب روز»، سالن زرد میزبان «آثار تحسینشده جشنوارههای معتبر بینالمللی» و سالن نارنجی صحنه اکران فیلمهای منتخب «فجر پلاس» است.
شیراز در هشت روز برگزاری این رویداد، میزبان ۲۰۰ مهمان و سینماگر خارجی از کشورهایی شامل پرتغال، کلمبیا، سوئد، آلمان، فرانسه، ژاپن، کره جنوبی، قطر، روسیه و چین خواهد بود.
چهلوسومین جشنواره جهانی فیلم فجر شیراز، سهشنبه هفته آینده با برگزاری مراسم اختتامیه به کار خود پایان میدهد و بازبینی فیلمهای برگزیده برای کارشناسان و دوستداران سینما نیز روز چهارشنبه هفته آینده برنامهریزی شده است.