در برنامه مسیر شبکه دنا مطرح شد؛
گفتگوی نمایندگان مردم استان در مجلس در خصوص سدهای ماندگان، خرسان ۳ و میدان گازی مختار
نماینده بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی جزییات کاملی در خصوص میدان گازی مختار و مزایای آن برای این منطقه را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، محمد بهرامی، نماینده مردم شهرستانهای بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی، در برنامه گفتوگوی محور شبکه دنا، با موضوع «سد ماندگان و خرسان ۳» با قدردانی از برنامه سازان شبکه دنا گفت: وظیفه اصلی نمایندگان انعکاس دغدغههای مردم در سطح کشوری به رئیسجمهور، وزرا و دیگر نمایندگان، و نیز طرح موضوعات مختلف در مجلس برای پیشبرد اهداف توسعهمحور استان عنوان کرد.
بهرامی در ادامه به موضوع خاص سد ماندگان و سد خرسان ۳ اشاره کرد و افزود: شما شاهد گلایهمند بودن و اعتراضات مردم بودید که نمونه آن، تجمع در جلوی استانداری استان بود.
وی با بیان اینکه ما مخالف سدسازی نیستیم اما باید همه ملاحظات رعایت شود اضافه کرد: بر اساس گزارشهای تحلیلی کارشناسان و متخصصان، عواقب و خطراتی که این طرح ها برای زاگرس و بخش بزرگی از کشور ایجاد میکند، بارها گوشزد شده است.
وی بیان داست: ما هرجا لازم بوده، نطق کردهایم، تذکر دادهایم، سوال پرسیدهایم و استیضاحها را امضا کردهایم و یکی از برنامههای ما، دعوت از وزیر در کمیسیون است که جلسه بعدی آن را نیز در رابطه با دفاع از این موضع خواهیم داشت.
نماینده مردم شهرستانهای بویراحمد، دنا و مارگون بر لزوم همدلی تأکید و خاطرنشان کرد: همه باید همدل باشیم. اینکه برخی دنبال مقصر بگردند، کار خوبی نیست. همه ما دنبال منافع مردم استان و بهویژه منافع ملی هستیم.
مستندات قانونی و اقدامات مجلس
بهرامی در بخشی از سخنانش به ارائه مستندات پرداخت و گفت: اولین سندی که به دست من رسیده، مربوط به سال ۱۳۸۴ است. این سند نشان میدهد که این سد به دلایل مختلف، غیرقانونی است چرا که مطالعات و برخی استعلامها به قبل از آن تاریخ برمیگردد. حتی در سال ۱۳۸۲ پروندهای در مراجع قضایی شهرستان سمیرم تشکیل شد، اما به دلایل مختلف، پرونده از آنجا گرفته شد و در اختیار استان اصفهان قرار گرفت که تاکنون هیچ خروجی نداده است و این قضیه نشان میدهد که مردم و مسئولان اصفهان در این رابطه یکصدا هستند.
وی افزود: ما از همان ابتدا، مکاتبات خود را با دستگاههای مربوطه از جمله دادستانی کل کشور، معاونت حقوق عامه ریاست جمهوری، شورای امنیت ملی و سازمان محیط زیست آغاز کردیم و با امضای بیش از ۸۰ نماینده مجلس، این موضوع را پیگیری کردیم. همچنین با کمیسیون اصل نود نیز مکاتبات گستردهای داشتهایم که اسناد آن در اختیار ما است.
خروجی مکاتبات و نتایج کسبشده
بهرامی افزود: خروجی این پیگیریها این بود که در بودجه سال جاری، اعتبارات طرح سد خرسان ۳، صفر شد.
وی در توضیح چرایی ادامه کارطرح با وجود این اقدام، افزود: مسئولان طرح از قبل پیشبینی کرده بودند که مسیرهای قانونی را میبندیم، بنابراین از طریق سرمایهگذاری شرکتهای ثروتمند خود، کار را ادامه دادند.
بهرامی اضافه کرد: در واکنش به این اقدام، ما یک تقسیمنامه ۱۳ صفحهای به همراه تمام مستندات قانونی و تحلیلهای لازم را تهیه و به سرعت به سازمان محیط زیست و وزارت نیرو برای توقف طرح ارسال کردیم. فردای آن روز نیز معاون سیاسی ریاست جمهوری با ما تماس گرفت و ما مجدداً مستندات را در اختیار آنان قرار دادیم.
نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون با بیان اینکه در این مکاتبات، نگرانیهای مردم و مستندات ارائهشده، قطعاً تاثیرگذار بوده است گفت: حتی رئیسجمهور نیز در یکی از جلسات در مورد اجرای این طرح صحبت کرد.
محمد بهرامی گفت: در مکاتبات و گفتگوها ما همچنین گلایه کردیم که چرا همانطور که وعده داده شده بود، دانشگاه تهران و دانشگاههای استانهای ذیربط وارد ماجرا نشدند، دانشگاه یاسوج نظر خود را اعلام کرد که این طرح برای شرایط زیستمحیطی کشور بسیار خطرناک است، اما نتیجه نهایی دانشگاه تهران هنوز اعلام نشده است.
علل اجرای طرح های بدون مجوز
بهرامی با بیان اینکه مسئولان برخی استانها قدرت نفوذ دارند و هرجا که منافعشان باشد، این کارها را انجام میدهند گفت: طرح سد ماندگان و خرسال ۳ فاقد استعلام از محیط زیست هستند.
وی در ادامه به ظرفیتهای استان اشاره و اضافه کرد: استان ما مظلوم واقع شده است ما حدود ۱۰ درصد روانآبهای کشور، ۲۰ تا ۲۲ درصد نفت کشور، سهم بزرگی در حوزه گیاهان دارویی و ۱۶ درصد جنگلهای زاگرس را داریم و این ظرفیتهای بزرگ میتواند به توسعه استان کمک کند، اما هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیدهایم.
پیگیری قضایی و اقدام محیط زیست
بهرامی با اشاره به پیگیریهای قضایی در خصوص توقف احداث سدهای در حال ساخت گفت: با امضای بیش از ۸۰ نماینده، از سازمان محیط زیست نیز خواستیم چرا در برابر این تخلف کوتاهی کرده است؟ آنان قول همکاری دادند و نهایتاً خودشان به عنوان شاکی وارد پرونده شدند، دادستانی کل کشور نیز دستور توقف اجرای این طرح را صادر کرد.
وی ادامه داد: اما متأسفانه هرازگاهی میشنویم که عملیات اجرایی به صورت پنهانی ادامه دارد و از آنجا که این اجرا در درون استان ما نیست، اهرم مستقیمی برای کنترل آن نداریم، اما بهطور جدی در چارچوبهای قانونی پیگیر هستیم و از حقوق مردم دفاع خواهیم کرد.
نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون با بیان اینکه اعتبار سد خرسان ۳ صفر شده است، افزود: باز هم پیگیر مسئله خواهیم بود و همراه با مردم استان، این مسیر را تا حصول نتیجه نهایی ادامه میدهیم.
محمد بهرامی، نماینده مردم شهرستانهای بویراحمد، دنا و مارگون، در پاسخ به سوال مجری برنامه مسیر درباره واگذاری دناهای شمالی گفت: فلسفه اولیه این بود که مدیریت این منطقه برای پاسخگویی به استعلامات در اختیار استان مجاور است اما ما هیچگاه اجازه انجام کار غیرقانونی را نمیدهیم.
بهرامی ادامه داد: بر اساس بررسیهای من، در تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۷ استان ما به طور رسمی با جدا شدن دناهای شمالی مخالفت کرد، در حالی که جالب است استان مجاور در تاریخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۸ درخواست جدایی این منطقه را داده بود.
وی با تأکید بر ضرورت مدیریت یکپارچه برای مناطق ملی افزود: از نظر قوانین و مقررات، این پارکهای ملی باید مدیریت یکپارچه داشته باشند؛ امکان ندارد بخشی در اختیار یک نهاد و بخش دیگر در اختیار نهاد دیگری باشد.
نماینده مردم شهرستانهای بویراحمد دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه در زمستان سال ۱۴۰۱ کوتاهیهایی صورت گرفت و بسیاری از مسئولان در جلسات کارشناسی حضور پیدا نکردند و نهایتاً در ۱۳/۰۲/۱۴۰۳ این موضوع در شورای عالی محیط زیست به تصویب رسید.
بهرامی با بیان تاریخچه پیگیری این موضوع گفت: ورود رسمی ما از خردادماه سال جاری آغاز شد و از زمانی که مطلع شدیم این اقدام انجام شده، در هر جایی که نیاز بود ورود کردیم و خوشبختانه واگذاری دناهای شمالی به استان اصفهان متوقف شد و هماکنون پاسگاهها در اختیار نیروهای محیط زیست استان ما است و ما اجازه انجام این کار را ندادیم و نخواهیم داد.
در ادامه، حجتالاسلام موحد، رئیس مجمع نمایندگان استان و نماینده مردم شهرستانهای کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی، هم که میهمان گفتگوی تلفنی برنامه مسیر بود با تقدیر از همراهی مردم و مسئولان گفت: تاکنون هیچگاه همصدایی و همراهی مردم و مسئولان در استان، همانند مخالفت با احداث سدهای بدون مجوز، که دغدغه اصلی مردم عزیز ما است، وجود نداشته و این موضوع قابل تحسین و تقدیر است.
حجت الاسلام موحد عدم رعایت اصول آمایش سرزمینی را ریشه بسیاری از مشکلات دانست و افزود: اگر دقت شود، اکثر مشکلات بهوجودآمده در کشور، از جمله این مسئله، به واسطه عدم رعایت اصول آمایش سرزمینی است که تمام پارامترهای زیستمحیطی را تحتالشعاع قرار داده است.
وی ادامه داد:هفته گذشته نیز در فضای مجازی عرض کردم که سازمان محیط زیست باید واقعیتهای زیستمحیطی را در نظر بگیرد و بداند استان کهگیلویه و بویراحند دچار بحران و تنش آبی جدی است؛ اگر معیارها بر این اساس قرار میگرفت، امروز شاهد این مشکلات نبودیم.
رئیس مجمع نمایندگان استان با اشاره به نیاز مبرم استان به منابع آبی تصریح کرد: طبیعتاً برخی از نقاط مختلف، تحت عنوان سد خرسان یا عناوین دیگر، میخواهند فراتر از نیاز کنونی، که به اعتقاد بنده برای پنجاه سال آینده آنها است، برنامهریزی کنند و این امر برای مردمی که هماکنون با تنش آبی به عنوان یک بحران اساسی دستوپنجه نرم میکنند، غیرقابل تحمل است.
حجت الاسلام موحد تاکید کرد: صدا و سیما میتواند این معضل را به جامعه و مسئولان منعکس کند.
حجتالاسلام موحد در ادامه با اشاره به نقش کمیسیون اصل نود مجلس گفت: به عنوان نایب رئیس کمیسیون اصل نود عرض میکنم که پروندههایی در رابطه با سدهای بدون مجوز که عملیات آنها به صورت غیرقانونی آغاز و ادامه یافته، در این کمیسیون وجود دارد. جلسات متعددی شکل گرفته و افراد مختلفی احضار شدهاند؛ این مورد نیز بهطور ویژه مورد پیگیری قرار خواهد گرفت و قطعاً از حقوق مردم به معنای واقعی کلمه دفاع خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه دور زدن قانون کار سادهای نیست، خاطرنشان کرد: این کار آسانی نیست که قانون به سادگی دور زده شود و مسیرهای مختلف پشت سر گذاشته شود.
نماینده مردم شهرستانهای کهگیلویه بهمئی چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: کسانی که به دنبال ایجاد چالش در جامعه و عبور از قانون هستند، قطعاً با پیگیری کمیسیون اصل نود مواجه خواهند شد و ما این موضوع را بهطور کامل پیگیری خواهیم کرد.
محمد بهرامی با تقدیر از همکاری و هماهنگی بین نمایندگان استان و قدردانی از زحمات آقای تاجگردون و حجتالاسلام موحد گفت: یکی از مکاتبات ما از طریق کمیسیون اصل نود است و قطعاً با هماهنگی این عزیزان، موضوع را پیگیری خواهیم کرد، چرا که این کمیسیون یکی از مسیرهای بسیار تاثیرگذار برای احقاق حق و رعایت قانون است.
سفر تا صد میدان گازی مختار
محمد بهرامی، نماینده مردم شهرستانهای بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی، در ادامه افزود: طرح میدان گازی مختار به دهه شصت بازمیگردد و همواره مورد توجه تمامی مسئولان و مدیران بوده است اما متأسفانه به دلایل مختلف، تنها یک مطالعه اکتشافی در آن دهه انجام و سپس طرح مهر و موم شد تا اینکه در سالهای اخیر مجدداً در دستور کار قرار گرفت.
وی بیان کرد: به نظر میرسد وزارت نفت اراده کافی برای تخصیص انرژی به این طرح را نداشته و این پیگیریها و فشارهای مستمر ما بوده که میتواند آن را به نتیجه برساند.
بهرامی در خصوص آخرین وضعیت طرح گفت: عملیات محوطهسازی و آمادهسازی لوکیشن تقریباً به پایان رسیده و دکل حفاری شرکت ملی حفاری ایران نیز چند ماهی است در محل مستقر شده است اما به دلیل عدم آمادگی کامل سایت، عملیات حفاری هنوز آغاز نشده، اما امیدواریم طی روزهای آینده این مرحله نیز به پایان برسد و کار حفاری آغاز شود.
وی خاطرنشان کرد: در فروردین ۱۴۰۴ اعلام شد که طرح ۹۰ درصد پیشرفت دارد و تنها مرحله حفاری باقی مانده است.
بهرامی اضافه کرد: میدان گازی مختار دارای ذخیرهای بالغ بر ۲۰ میلیارد متر مکعب گاز بوده و طبق بررسیها توانایی تولید روزانه ۷ میلیون متر مکعب گاز شیرین را دارا میباشد.
نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در پاسخ به سوالی درباره زمان آغاز مرحله حفاری اظهار داشت: همین موضوع پیشرفت ۱۰ درصدی یا به عبارتی کمتر از ۵ درصدی که اشاره کردید، موجب تأخیر در آغاز عملیات حفاری شده است. وی با اشاره به اینکه ما از محل بازدید داشتیم و چند روز قبل در تهران با وزیر، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی جلسه برگزار کردیم. پیمانکار قول داده است که طی چند روز آینده عملیات حفاری آغاز شود.
بهرامی در خصوص بهرهبرداری از گاز تولیدی تأکید کرد: شخصاً پیگیر این هستم که این گاز مستقیماً به شبکه سراسری تزریق نشود، زیرا اگر وارد شبکه شود، بحث ذخیرهسازی و تداوم عرضه مطرح میشود.
وی تاکید کرد: ما دنبال ایجاد فرآیند تبدیلی و ایجاد ارزش افزوده در زمینه اشتغال و معیشت مردم هستیم که میتواند آثار مثبت بیش از یک قرن برای منطقه به همراه داشته باشد.