مدیر کتابخانه‌ها و ترویج کتابخانه‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از برگزاری مرحله دوم رویداد مبادله کتاب با عنوان «دست به دست» در بلوار کشاورز ۵ شنبه ۲۷ آذر خبر داد.

تکتم نجفی، مدیر کتابخانه‌ها و ترویج کتابخانه‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ بابیان اینکه این طرح درمرحله اول این رویداد همزمان با هفته کتاب در روز پنجشنبه ۲۹ آبان برگزار شد، گفت:در این طرح شهروندان می‌توانند کتاب‌های خوانده‌شده‌ی خود را با یکدیگر مبادله کنند.

وی افزود: این برنامه فرصتی است تا کتاب‌های خوانده‌شده‌ی شهروندان از کتابخانه‌های شخصی خارج شود و دیگران بتوانند آنها را بخوانند.

نجفی با تاکید بر اینکه یکی از عرصه‌های این رویداد، مبادله کتاب‌های درسی و کمک‌درسی است افزود: وقتی دانش‌آموزی یک مقطع را می‌گذراند، ممکن است دیگر به آن کتاب نیاز نداشته باشد. در صورتی که دانش‌آموز دیگری که در آن مقطع درس می‌خواند به همان کتاب نیاز دارد.

مدیر کتابخانه‌ها و ترویج کتابخانه‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران گفت: شرکت در این رویداد علاوه بر مزایای اقتصادی که برای شهروندان دارد، به لحاظ صرفه‌جویی در مصرف کاغذ نیز به نفع محیط زیست خواهد بود. همچنین فرصتی برای بحث و گفت‌و‌گو درباره کتاب فراهم می‌شود.

وی افزود: با توجه به ضرورت اطلاع‌رسانی بهتر این رویداد، از شهروندان دعوت می‌شود در پویش مجازی «دست به دست» شرکت کنند. تکمیل پرسشنامه form.farhangsara.ir/dastbedast نیز فرصتی است تا شهروندان از کتاب‌هایی که به این رویداد می‌آورند، صحبت کنند.

این مقام مسئول گفت: در این پویش، علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی در فضای مجازی یکدیگر را به شرکت در این رویداد دعوت می‌کنند. شرکت‌کنندگان در پویش می‌توانند عکس‌ها و ویدئو‌های خود را با هشتگ #دست_به_دست_کتاب در فضای مجازی منتشر کنند.

علاقمندان برای حضور در این برنامه که شرکت در آن برای عموم آزاد است، می‌توانند ۲۷ آذر ماه به پیاده‌ راه بلوار کشاورز، حد فاصل خیابان فلسطین تا خیابان نادری مراجعه کنند.