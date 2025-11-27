پخش زنده
مسابقه سهدقیقهای «کتاب من» ویژه دانشجویان دانشگاههای استان همدان و کتابداران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی واحد استان همدان گفت: آشنایی و انس دانشجویان با کتاب، تقویت مهارتهای بیانی و ارتباطی، ایجاد انگیزه برای مطالعه و معرفی کتابهای ارزشمند از زبان مخاطبان واقعی، شناسایی کتابخوانهای فعال و علاقهمند به ترویج فرهنگ مطالعه و ایجاد فضای شاد و رقابتی از اهداف برگزای مسابقه سهدقیقهای «کتاب من» به شمار میآید.
اعظم شکوری افزود: دانشجویان و کتابداران، آبانماه برای شرکت در مسابقه ثبتنام کردند و ۵ آذرماه، از برگزیدگان و داوران این مسابقه قدردانی شد.
«علی کینژاد» از دانشجویان دانشگاه بوعلیسینا با معرفی کتاب «قدرت شروع ناقص» به عنوان نفر اول، «مهیا سیفیزارعی» از دانشجویان دانشگاه بوعلیسینا با معرفی کتاب «کیمیاگر» به عنوان نفر دوم و «فاطمه نجفینیا» دیگر دانشجوی دانشگاه بوعلیسینا با معرفی کتاب «نیم دانگ پیونگ یانگ» به عنوان نفر سوم معرفی شدند.
داوران این دوره از مسابقات دکتر مهدی شریفیان، عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلیسینا و دکتر محمد زارعیکتابدار، پژوهشگر و مدرس حوزه اطلاعرسانی پزشکی بودند.