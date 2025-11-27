پخش زنده
میانگین شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان با قرار گرفتن بر روی عدد ۱۵۹ AQI وضعیت ناسالم برای عموم را نشان میدهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه ۲۵ آبان ۱۵۵، خیابان پروین با عدد ۱۶۲، ایستگاه دانشگاه صنعتی ۱۷۱، رهنان ۱۶۰، زینبیه ۱۸۰، سپاهان شهر ۱۸۸، فرشادی ۱۶۱، فیض ۱۶۷، میرزاطاهر ۱۶۰، هزار جریب ۱۶۰ و کاوه ۱۶۷ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و در ایستگاه رودکی ۱۲۹، پارک زمزم ۱۳۶، و ولدان با شاخص ۱۳۸ وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس را نشان میدهد.
همچنین کیفیت هوا در علوم پزشکی کاشان با شاخص ۸۸، نجف آباد ۵۵، کاشان ۹۳ و شاهین شهر ۸۱ AQI وضعیت زرد و سالم را نشان میدهد.
کیفیت هوا در بیمارستان صاحب الزمان شهرضا ۴۰ AQI وضعیت سبز و هوای پاک را نشان میدهد و قهجاورستان در وضعیت بنفش و بسیار خطرناک با شاخص ۲۹۷ قرار دارد.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.