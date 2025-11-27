به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه گفت: در راستای اجرای سیاست‌های حمایتی از دامداران و کمک به کاهش هزینه‌های تولید، ۴۰۱ تن نهاده دامی یارانه‌ای در آبان‌ماه سال جاری در بین دامداران این شهرستان توزیع شد.

عباسعلی پورمند افزود: این نهاده‌ها شامل۱۸۲تن جو یارانه‌ای و۲۱۹ تن سبوس یارانه‌ای بوده که با قیمت مصوب در اختیار دامداران قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: تأمین نهاده‌های دامی یارانه‌ای یکی از مهم‌ترین برنامه‌های حمایتی این مدیریت از دامداران این شهرستان است که به صورت مستمر در حال انجام می‌باشد.

پورمند در ادامه افزود: این اقدام علاوه بر کمک به پایداری اقتصادی واحد‌های دامپروری، در جهت کنترل قیمت محصولات دامی و حفظ امنیت غذایی نیز مؤثر است.