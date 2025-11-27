پخش زنده
از ابتدای امسال تاکنون حجم ترانشیپ کالا در پایانه مرزی شلمچه به بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون حملونقل اداره کل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان با اشاره به ترانشیپ بیش از ۴ میلیون تن کالا از مرزهای استان گفت: از مجموع کالاهای ترانشیپ شده، ۲ میلیون و ۵۲۲ هزار و ۶۵۶ تن کالا بهوسیله ۷۹ هزار و ۶۷۹ کامیون از پایانه مرزی شلمچه منتقل شده است.
فؤاد غزیعلی افزود: در مرز چزابه نیز یک میلیون و ۵۲۱ هزار و ۱۴ تن کالا توسط ۶۹ هزار و ۱۳۸ کامیون ترانشیپ شده است.
او ادامه داد: ترانشیپ کالا در مرز شلمچه رشد ۵ درصدی و در مرز چذابه رشد ۲۰ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان میدهد.
معاون حملونقل اداره کل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان گفت: مرزهای شلمچه و چذابه بهعنوان دو گذرگاه اصلی تجارت ایران با عراق، سهم زیادی در انتقال کالاهای صادراتی و ترانشیپی دارند و بخش عمدهای از محمولههای غذایی، مصالح ساختمانی و کالاهای صنعتی از این مسیرها عبور میکند.