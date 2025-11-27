به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، با تصمیم ستاد مدیریت بحران و موافقت استاندار هرمزگان، فعالیت مدارس به علت کنترل و پیشگیری از شیوع بیماری آنفلوانزا در تمامی مقاطع تحصیلی کیش از امروز ششم تا یکشنبه نهم آذر غیر حضوری اعلام شده بود.

براساس اعلام اداره آموزش و پرورش کیش، دوشنبه دهم آذر نیز کلاس‌های مدارس غیرحضوری برگزار خواهد شد.

مدیران مدارس موظفند برنامه آموزشی را از فضای پیام رسان شاد دنبال کنند و تکالیف و محتوای مرتبط را در اختیار دانش‌آموزان قرار دهند تا فرآیند یادگیری دچار وقفه نشود.

ساعت آموزش در برنامه شاد برعهده مدیران مدارس است.