پخش زنده
امروز: -
رئیس ستادکل نیروهای مسلح در پیامی به مناسبت گرامیداشت روز نیروی دریایی ارتش گفت: نیروی دریایی ارتش اقتدار و آمادگی کامل خود را برای پاسخ قاطع، مؤثر و پشیمانکننده به هرگونه تجاوز و تعرض احتمالی مهیا ساخته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن کامل پیام سرلشکر موسوی بدین شرح است:
برادر ارجمند امیر دریادار شهرام ایرانی
فرمانده محترم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
فرارسیدن هفتم آذر، "روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران" را که یادآور شجاعت، فداکاری و نقشآفرینیهای راهبردی دلاورمردان این نیرو در پاسداشت استقلال و امنیت دریایی میهن اسلامی است، صمیمانه به جناب¬عالی و آحاد فرماندهان، مدیران و کارکنان غیور و دلاور نداجا تبریک و تهنیت عرض مینمایم.
نیروی دریایی ارتش از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون همواره در دفاع از حاکمیت ملی و پاسداری از مرزهای آبی کشور و تثبیت حضور هدفمند و افتخارآمیز در آبهای آزاد و مناطق بحری دوردست جهان برای تأمین منافع میهن اسلامی، مجاهدتها و نقشآفرینیهای حماسی و ماندگاری در تاریخ ایران عزیز ثبت کرده است.
این نیروی راهبردی در حوادث و تهدیدهای اخیر و بویژه پس از دفاع مقدس ۱۲ روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران اسلامی بار دیگر توانمندی، اقتدار و آمادگی کامل خود را برای پاسخ قاطع، مؤثر و پشیمانکننده به هرگونه تجاوز و تعرض احتمالی با بهرهگیری از ظرفیتهای بومی، ابتکارهای عملیاتی و روحیه جهادی رزمندگان غیور مهیا ساخته است.
بیتردید بهرهمندی از نعمت اقتدار در صیانت از امنیت پایدار در خلیج فارس، دریای عمان و آبهای سرزمینی جمهوری اسلامی ایران مرهون هماهنگی، همافزایی و تعامل سازنده میان نیروی دریایی ارتش و نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و به فضل الهی امروز این رویکرد راهبردی و تعاملی، به الگویی ممتاز از بازدارندگی هوشمند و پاسخگویی مؤثر به تهدیدات فرامنطقهای بدل شده است.
امروز نیروی دریایی ارتش نهتنها در عرصه نظامی، بلکه در حوزههای علمی، آموزشی، فناوریهای نوین و دیپلماسی دریایی نیز حضوری فعال و اثرگذار دارد و با تربیت نیروهای متخصص و متعهد، آیندهای روشن برای اقتدار دریایی کشور رقم میزند. این حضور همهجانبه، نشاندهنده ظرفیت عظیم نداجا در تبدیل تهدیدها به فرصتها و گشودن افقهای جدید برای ایران اسلامی است.
در این فرصت فرخنده، از مجاهدتهای مخلصانه، مدیریت جهادی و تلاشهای پیگیرانه فرماندهان، مدیران و رزمندگان مؤمن و ولایتمدار آن نیرو که با نصبالعین قرار دادن رهنمودهای حکیمانه و تدابیر مقتدرانه رهبر عظیمالشان انقلاب اسلامی و فرمانده کل قوا حضرت
امام خامنهای (مدظلهالعالی)، اقتدار دریایی کشور را در تراز جمهوری اسلامی ایران ارتقاء دادهاند، صمیمانه قدردانی و سپاسگزاری می¬نمایم.
امید است با اتکال به قدرت لایزال خداوندی، روحیه انقلابی، بصیرت راهبردی و استمرار مسیر جهادی، شاهد تعمیق بازدارندگی، توسعه توان رزمی و ارتقاء امنیت و آرامش در پهنه آبی کشور و آبهای فراسرزمینی باشیم. بیگمان این مسیر پرافتخار، پشتوانهای مطمئن برای عزت ملی و الهامبخش ملتهای آزاده جهان خواهد بود.
رئیس ستادکل نیروهای مسلح
سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی
آذر ۱۴۰۴