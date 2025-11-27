پخش زنده
معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: سد دالکی در سه سال آینده به بهره برداری میرسد و هم در مرحله ساخت و هم پس از بهرهبرداری، به اشتغالزایی و رونق اقتصاد استان بوشهر کمک میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ محمدجعفر قائمپناه در بازدید از سد دالکی با اشاره به چالش جدی کمآبی در استان بوشهر، اظهار داشت: سد دالکی برای تأمین آب دشتستان و حفاظت و آبیاری بیش از دو میلیون اصله نخل طراحی شده و نقش بسیار مهمی در تقویت آب آشامیدنی و کشاورزی منطقه دارد.
وی افزود: سد دالکی، سدی کمنظیر است. کانالهای انحرافی آن از پیش اجرا شده و مسیر رودخانه از طریق این کانالها منحرف میشود تا امکان اجرای مطمئن بدنه سد فراهم شود. این طرح، هم در مرحله ساخت و هم پس از بهرهبرداری، به اشتغالزایی و رونق اقتصاد استان کمک قابل توجهی خواهد کرد. قائم پناه با بیان اینکه کارکرد سد، تأمین همزمان آب کشاورزی و آب آشامیدنی است گفت: در سفر اخیر ریاست محترم جمهوری، سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای این سد مصوب شد و کارگاههای اجرایی فعال هستند. امیدواریم با تأمین بقیه منابع مالی، در دو سال آینده آبگیری سد آغاز شود.
وی افزود: در این نوع سد، خاکریزی و کوبش باید بهصورت لایههای متوالی و دقیق انجام شود؛ به این معنا که بهصورت لایههای حدود ۲۰ سانتیمتری خاکریزی و کوبیده میشود تا در نهایت به تراز نهایی تاج سد برسیم. این دقت در اجرا، ضامن ایمنی و پایداری بلندمدت سد خواهد بود.
قائم پناه گفت: تخصیص اعتبارات انجامشده برای این طرح تاکنون بسیار خوب بوده است و اگر این روند ادامه یابد، میتوانیم در زمان مقرر سد را تکمیل و از منافع آن در تأمین آب، توسعه کشاورزی و تقویت اقتصاد منطقه بهرهمند شویم.