به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ معاون عملیات فرماندهی انتظامی کل کشور در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا گفت: مهم‌ترین توصیه شهدا به همه ما ولایت‌مداری و تبعیت از ولایت است.

سرتیپ پاسدار حسن کرمی، با اشاره به اینکه دشمنان از ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه در هراس بوده و آن را مانعی برای دست‌یابی به اهداف خود می‌دانند، اظهار کرد: دشمنان به دنبال این هستند که هویت، دین، ایمان و غیرت را از ما بگیرند و اهداف خود را عملیاتی سازند و لذا همواره باید مبلغ فرهنگ جهاد و شهادت باشیم.

سرتیپ پاسدار کرمی، با اشاره به هفته بسیج افزود: رمز پیروزی ملت ایران؛ تفکر بسیجی بوده که از تمام برهه‌های سخت؛ ایران اسلامی را عبور داده است.

وی، با بیان اینکه دشمنی آمریکا با ملت ایران اسلامی مربوط به جنگ ۱۲ روزه نیست؛ بلکه پیشینه‌ای به اندازه عمر انقلاب اسلامی دارد، اظهارکرد: آمریکا از همان ابتدای انقلاب اسلامی با انواع توطئه ازجمله کودتا، جنگ تحمیلی، تحریم و تشکیل و تجهیز داعش به مقابله با انقلاب اسلامی پرداخته؛ ولی هر بار نیز به برکت خون شهدا و پشتیبانی ملت ایران در دست‌یابی به توطئه‌هایش ناکام مانده است.

معاون عملیات فرماندهی انتظامی کل کشور، با اشاره به اینکه دشمنان با همان خیال‌های خام قبلی؛ جنگ ۱۲ روزه را آغاز کردند، گفت: آنها همان اشتباه همیشگی را در جنگ ۱۲ روزه تکرارکردند، اما باز هم مردم ایران اسلامی بودند که عاشقانه و میلیونی به صحنه آمده و توطئه دشمن را خنثی کردند.

وی افزود: ما در جنگ ۱۲ روزه تنها با رژیم صهیونیستی طرف نبودیم؛ بلکه در مقابل ناتو یعنی قدرت‌های غربی و اروپایی ایستادیم و این آنها بودند که درخواست آتش‌بس کردند.

سردار کرمی، در ادامه با بیان اینکه دشمن به دنبال این است تا تفرقه‌افکنی کند، افزود: باید هوشیار بوده و وحدت را حفظ و پشتیبان ولایت‌فقیه باشیم که این رمز پیروزی ماست.

معاون عملیات فرماندهی انتظامی کل کشور گفت: در جنگ ۱۲ روزه بار دیگر قدرت ما به

تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان و همچنین مداحی از دیگر بخش‌های این مراسم بود.