به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید باهنر شهرستان صالح‌ آباد گفت: همزمان با هفته بسیج یک دوره مسابقات کشتی باچوخه با همکاری اداره ورزش و جوانان، ناحیه مقاومت بسیج، هیئت کشتی و آموزش و پرورش شهرستان در سالن شهید کردستانی برگزار شد.

رضا دروگر افزود: در این رقابت‌ ها که به‌ صورت استانی و با حضور ۱۴ تیم و بیش از ۱۰۰ چوخه‌ کار از شهرستان‌ های مختلف خراسان رضوی انجام شد، پهلوانان جوان و پیشکسوت در فضایی پرشور و با استقبال تماشاگران به مصاف یکدیگر رفتند.

وی اظهار کرد: در پایان مسابقات، به قهرمانان و برگزیدگان رقابت‌ های قند اول تا قند سوم ۳ رأس گوسفند و به سایران تا قند نهم مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال وجه نقد به‌ عنوان جوایز اهدا شد.

در این رقابت های نفس گیر بین پهلوانان کشتی گیر، علیرضا نیک سرشت از مشهد، امیرحسین صبوحی از صالح آباد، حسین یوسفی از مشهد، رامین حسن پور از صالح اباد، امیر یارمحمدی از تربت جام، شهریار عطایی از بخش رضویه، علی زیبایی از سرخس، صمدداوودی از مشهد و سعید رحیم پور از صالح آباد به ترتیب قندهای اول تا نهم را از آن خود کردند.

این رقابت‌ها با معرفی برترین‌ ها و قدردانی از عوامل اجرایی، مربیان و داوران به کار خود پایان داد.