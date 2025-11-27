پخش زنده
بیستمین جشنواره تئاتر کُردی سقز با حضور ۱۳ گروه نمایشی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، دبیر اجرایی بیستمین جشنواره بینالمللی تئاتر کُردی سقز گفت: ۳۹ اثر نمایشی از نقاط مختلف ایران و خارج از مرزهای کشور به دبیرخانه این جشنواره ارسال شدهاند که بر اساس نظر داوران ۶ اثر از کشورهای خارجی و ۷ اثر داخلی انتخاب شدهاند.
حمیدرضا خوشبخت افزود: اثرهای خارجی از دهوک و حلبچه اقلیم کردستان، دو اثر از سوریه، یک اثر از ماردین ترکیه در جشنواره بیستم حضور خواهند داشت.
همچنین نمایشهایی از شهرهای سنندج، بیجار، کرمانشاه، ارومیه، کار مشترکی از سقز و مهاباد و یک اثر از دیواندره نیز به روی صحنه خواهند رفت.