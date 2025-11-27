به منظور حمایت از کشاورزان در کشت پاییزه، ۱۰۸۶ تن کود شیمیایی میان کشاورزان گناباد توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی گناباد گفت: از ابتدای مهرماه امسال تا کنون، میزان ۱۰۸۶ تن انواع کود شیمیایی برای حمایت از برنامه‌ های کشت پاییزه در میان بهره‌ برداران بخش کشاورزی این شهرستان توزیع شده است.

اسماعیل قربانی افزود: از این میزان، ۸۲۵ تن کود ازته، ۸۶ تن کود فسفاته و ۱۷۵ تن کود پتاسه بوده که به منظور تغذیه مناسب مزارع و افزایش محصولات در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

وی ادامه داد: این اقدام در چارچوب برنامه‌ ریزی برای تأمین به موقع نهاده‌ های تولید و پشتیبانی از کشاورزان در فصل زراعی پاییزه انجام شده است.

قربانی تأکید کرد: توزیع به‌ موقع این نهاده‌ها نقش مهمی در افزایش و تضمین امنیت غذایی منطقه خواهد داشت.