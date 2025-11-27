

مرکز مدیریت راه‌های مازندران اعلام کرد تردد خودرو‌ها در محور‌های چالوس، هراز، آزادراه تهران - شمال و سوادکوه عادی و روان و محور‌های شمالی فاقد مداخلات جوی هستند.





بر اساس این گزارش محدودیت‌های ترافیکی که از دیروز چهارشنبه ۵ آذر در محور‌های ارتباطی مازندران با پایتخت آغاز شده بود در صورت پرحجم بودن ترافیک امروز پنج شنبه تا شنبه ۸ آذر ماه ادامه خواهد داشت.





مرکز مدیریت راه‌ها اعلام کرد تردد موتور سیکلت‌ها بجز موتور سیکلت‌های انتظامی و امدادی تا ساعت ۸ شنبه هشتم آذرماه از محور‌های کرج - چالوس، هراز و سوادکوه ممنوع است

محدودیت‌های ترافیکی محور چالوس

مرکز مدیریت راه‌ها اعلام کرد در صورت پر حجم بودن ترافیک محدودیت تردد به مقصد چالوس از ساعت ۱۲ جمعه هفتم آذرماه از ابتدای آزادراه تهران – شمال اعمال و از ساعت همان روز از ابتدای پل زنگوله به سمت چالوس جاده مسدود خواهد شد

محور چالوس مسیر شمال به جنوب از ساعت ۱۵ جمعه از مرزن آباد به سمت تهران یکطرفه می‌شود و این محدودیت تا ساعت ۲۴ جمعه ادامه خواهد داشت.





بر اساس این گزارش تردد از مسیر جاده قدیم کرج – چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنین و افراد محلی آزاد ولی تردد خودرو‌هایی که قصد عزیمت به چالوس در روز‌های اعمال محدودیت جنوب به شمال را دارند از ساعت تعیین شده از میدان امیرکبیر به سمت چالوس ممنوع می‌باشد.

تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج – چالوس و بالعکس همچنان ممنوع می‌باشد.

محدودیت‌های ترافیکی محور هراز

مرکز مدیریت راه‌ها اعلام کرد در صورت افزایش ترافیک و صلاحدید مامورین پلیس راه محدودیت یکطرفه مقطعی در روز‌های پنجشنبه و جمعه از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان وبالعکس انجام خوهد شد.





بر اساس این گزارش تردد تریلر‌ها در محور هراز ممنوع و تردد کامیون‌ها وکامیونت‌ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۸ تا ۲۴ روز‌های پنجشنبه و جمعه از محور هراز ممنوع است