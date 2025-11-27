به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ بمناسبت هفته بسیج و با حضور بخشدار تخت سلیمان، فرمانده حوزه شهید بروجردی و مردم و خانواده‌های معظم شهدا مزار مطهر شهدا در تخت سلیمان غبار روبی و عطر افشانی شد.

در این آیین معنوی بخشدار تخت سلیمان، فرمانده حوزه شهید بروجردی مردم و خانواده‌های معظم شهدا با حضور در مزار شهدای والا مقام با نثار فاتحه و گل یاد و خاطره شهدا را گرامی داشته و مزار مطهرشان را با گلاب غبار روبی و عطر افشانی کردند.