نخستین گردهمایی مشترک صندوق بیمه حوادث و دستگاه های همکار امروز در اتاق بازرگانی خراسان رضوی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون وزیر اقتصاد در حاشیه این گردهمایی گفت: اینکه دولت بودجهای برای پرداخت خسارت ها در حوزه حوادث طبیعی داشته باشد یک رویکرد است اما به دلیل محدودیت های بودجه ای و شرایط تورمی کشور، این شیوه با چالش های جدی مواجه است.
رضا خواجه نایینی افزود: با تشکیل صندوق، رویکرد بیمه ای در مواجهه با حوادث طبیعی بهبود پیدا کرده و با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، منابعی که جمع می شود برای نیاز حادثه دیدگان نباید کاهش ارزش داشته باشد.
معاون وزیر ادامه داد: با توجه به پایان مرحله نخست فعالیت صندوق، در مرحله دوم باید منابعی که خرد خرد جمع می شود و از ردیف های بودجه ای تأمین خواهد شد به گونه ای مدیریت شود که ورودی صندوق حفظ شود.
وی افزود: بلوکه شدن پول از یک بلایا تا بلایای بعدی موضوعی است که باید درباره آن چاره اندیشی شود. ساختار و تشکیلات صندوق گسترش کمی پیدا نکرده و استفاده از نظام های الکترونیکی سبب شده است که بتوان با کمترین نیرو و کمترین هزینه های جاری امور صندوق را پیش برد.
خواجه نایینی تأکید کرد: ایده وزیر امور اقتصادی و دارایی این است که اگر وظایفی قرار است به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی محول شود، این وظایف باید بدون افزایش چارت و ساختار سازمانی و با استفاده از منابع انسانی موجود انجام شود.
وی همچنین گفت: پوشش های بیمه ای بلایای طبیعی باید افزایش یابد، زیرا خسارت ها تنها مربوط به واحدهای مسکونی نیست و هنگامی که سخن از خسارت واحد تجاری مطرح می شود، باید پرداخت خسارت به واحد اقتصادی در مناطق کم برخوردار – که برخی از آنها چندان سودده نیستند – نیز مدنظر قرار گیرد.
خواجه نایینی با بیان اینکه ایران کشوری حادثه خیز است، گفت: محاسبه تعداد بلایا و مناطق وقوع آنها اهمیت فراوان دارد و ضروری است اطلاعات دقیق ۱۰۰ سال اخیر گردآوری شود تا پوشش ریسک محاسبه و رویکرد صندوق در پنج سال آینده به سمت عملکرد بهتر هدایت شود.
این گردهمایی با حضور حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برگزار شد.