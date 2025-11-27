به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، شرکت‌کنندگان در نماز طلب باران در حرم مطهر رضوی با دعا و مناجات، رحمت الهی و نزول باران را مسئلت کردند.

معاون تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی گفت: در پی ادامه خشکسالی و به‌ منظور گسترش فرهنگ دعا و توسل برای نزول رحمت الهی، نماز باران امروز پنجشنبه ششم آذر بعد از نماز ظهر و عصر، در صحن پیامبر اعظم (ص) حرم مطهر رضوی اقامه شد.

حجت‌ الاسلام‌ والمسلمین حسین شریعتی نژاد افزود: با استقبال زائران و تأکیدات تولیت آستان قدس رضوی مبنی بر گسترش فضای معنوی و دعای جمعی برای نزول رحمت الهی به‌ صورت روزانه، نماز باران در دو نوبت توسط ائمه جماعت حرم مطهر رضوی در ایوان مقصوره مسجد جامع گوهرشاد اقامه می شود.

شریعتی نژاد ادامه داد: نماز باران از جمله نماز‌های مستحبی است که در طلب باران و به هنگام خشکسالی و کم‌ شدن سفره‌ های آبی خوانده می‌ شود.