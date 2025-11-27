پخش زنده
جامبولات تدیف، سرمربی اسبق تیم ملی کشتی آزاد روسیه پس از نتایج رقابتهای جهانی کرواسی گفت: تیم ملی کشتی آزاد ایران در سالهای اخیر پیشرفت چشمگیری داشته و با دقت مسیر پیروزی کشتی گیران را هموار کرده است.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، جامبولات تدیف با بیان این مطلب افزود: در جهانی کرواسی تیم ایران فوقالعاده آماده بود؛ اما تیم روسیه با سال قبل خود فاصله داشت.
جامبولات تدیف تصریح کرد: تیم ملی کشتی آزاد ایران در سالهای اخیر پیشرفت چشمگیری داشته و حالا در جایگاه نخست جهان ایستاده است. او ضمن تمجید از عملکرد فدراسیون کشتی در حمایت و پشتیبانی کامل از تیمهای ملی خود و کادر فنی ایران به ویژه پژمان درستکار سرمربی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان، گفت: ایران بسیار قدرتمند ظاهر شد و امروز میتوان گفت که شماره یک دنیا هستند. درستکار توانسته با دانش و انگیزه بالا، مبارزات را به بهترین شکل طراحی کند.
طراحی دقیق، رمز موفقیت ایران
تدیف در ادامه صحبتهای خود توضیح داد که مربیان ایرانی با دقت و برنامهریزی، مسیر پیروزی کشتیگیران را هموار کردهاند. به گفته او، پژمان درستکار با بررسی ریز جزئیات حریفان و طراحی تاکتیکهای حسابشده، شرایط را به شکلی پیش برد که ملیپوشان ایران با اعتمادبهنفس بالا روی تشک بروند و پیروزیهای ارزشمندی کسب کنند.
شناخت و آمادگی کشتیگیران
تدیف در بخشی دیگر از سخنانش یادآور شد که بسیاری از کشتیگیران ایران و روسیه یکدیگر را بهخوبی میشناسند و حتی سابقه تمرین در یک باشگاه مشترک را دارند. او این موضوع را یک امتیاز برای تیمها دانست، اما اضافه کرد که در مسابقات اخیر، ایرانیها با آمادگی بیشتر و تمرکز بالاتر توانستند از این شناخت به نفع خود استفاده کنند.
انتقاد از عملکرد تیم کشتی آزاد روسیه
تدیف در سخنان خود از عملکرد کشتی روسیه انتقاد کرد. او گفت: اگر مشکلات حل نشود، کشتی روسیه افت خواهد کرد و باید با مدیریت، برنامه ریزی و آینده نگری بیشتر کار را دنبال کرد.
مشکل اصلی کشتیگیران روسیه
تدیف یکی از مشکلات فعلی کشتیگیران روسیه را کمبود اعتماد به نفس دانست و افزود: ما در روسیه کشتیگیران بااستعداد زیادی داریم، اما متأسفانه ضعف روحی و نبود اعتمادبهنفس باعث میشود نتوانند در بزنگاههای حساس بهترین عملکرد خود را نشان دهند.
تمجید از سنگینوزن ایران
او همچنین عملکرد ملیپوش ایران در وزن ۱۲۵ کیلوگرم را ستود و گفت: کشتیگیر سنگینوزن ایران فوقالعاده آماده بود. تیم ایران در این وزن نشان داد که نهتنها از نظر تکنیکی، بلکه از نظر بدنی و روحی نیز در شرایط عالی قرار دارد.
آینده روشن کشتی آمریکا
سرمربی اسبق روسیه در ادامه به تیم ملی کشتی آزاد آمریکا اشاره کرد و افزود: آمریکا تیمی جوان و آیندهدار دارد. این تیم پر از استعدادهای تازهنفس است و در سالهای آینده بدون شک یکی از رقبای اصلی ایران در صحنه جهانی خواهد بود.
یادآوری تیم طلایی روسیه ۲۰۰۷
تدیف در بخشی از صحبتهایش به گذشته طلایی کشتی روسیه اشاره کرد و گفت: در سال ۲۰۰۷ تیم ما پر از ستاره بود و از ۷ وزن در ۶ وزن طلا و در یک وزن برنز گرفتیم؛ در سالهای اخیر کشتیگیرانی مثل سایتیف، سعداللهاف، رامونوف، سیداکوف، احمدوف، مرادوف، موسلبس، ماگومدوف و کودوخوف. برای روسیه بیرقیب بودند و در صدر جهان ایستادند. اما امروز شرایط کاملاً تغییر کرده است.